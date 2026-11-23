Mới đây, phía chương trình giải trí Pinggyego đã lên tiếng xin lỗi sau khi đưa nam diễn viên Go Kyung Pyo, người vừa phải tạm dừng hoạt động vì bê bối lái xe khi say rượu, vào danh sách đề cử giải thưởng.

Cụ thể, đội ngũ sản xuất Pinggyego đưa ra thông báo: "Trong quá trình chuẩn bị bài đăng bình chọn, chúng tôi đã không xem xét đầy đủ một số vấn đề. Sau khi xác nhận, chúng tôi đã loại nhân vật này khỏi danh sách đề cử giải Ngôi sao được yêu thích nhất".

Phía chương trình Pinggyego xin lỗi vì đưa tên Go Kyung Pyo vào danh sách đề cử khi nam diễn viên vướng bê bối lái xe khi say rượu. (Ảnh Sports Chosun )

Ê-kíp tiếp tục gửi lời xin lỗi: "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng và thất vọng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thận trọng hơn khi tổ chức lễ trao giải".

Trước đó, kênh YouTube TteunTteun đã công bố danh sách đề cử ở 6 hạng mục của lễ trao giải Pinggyego lần thứ 4. Trong số này, Go Kyung Pyo được đề cử ở hạng mục Ngôi sao được yêu thích đang lên (Rising Popular Star).

Tuy nhiên, việc nam diễn viên xuất hiện trong danh sách đã gây ra tranh cãi dữ dội. Trong bối cảnh nhiều chương trình truyền hình đang tìm cách xóa bỏ những hình ảnh có liên quan đến Go Kyung Pyo, việc anh được đề cử giải thưởng chỉ 8 ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn do lái xe khi say rượu bị đánh giá là không phù hợp.

Trước làn sóng chỉ trích, đội ngũ sản xuất cuối cùng đã thừa nhận thiếu sót trong khâu kiểm duyệt, quyết định loại Go Kyung Pyo khỏi danh sách đề cử và chính thức gửi lời xin lỗi.

Go Kyung Pyo tạm dừng hoạt động nghệ thuật. (Ảnh OSEN)

Vào rạng sáng 14/11, Go Kyung Pyo lái xe trong tình trạng say rượu tại khu Donggyo-dong, quận Mapo, Seoul và va chạm với một xe vệ sinh môi trường đang lưu thông trên đường. Nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên vượt mức 0,08%, ngưỡng bị tước giấy phép lái xe tại Hàn Quốc. Vụ tai nạn khiến một nhân viên công ty vệ sinh môi trường bị thương nhẹ.

Sau sự việc, Go Kyung Pyo thừa nhận trách nhiệm về hành vi lái xe khi say rượu, đồng thời tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên cho biết sẽ nỗ lực khắc phục hậu quả và hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Sau đó, một số chương trình có sự tham gia của Go Kyung Pyo như Hang Out with Yoo, Sixth Sense: B-Side và Bogum Magic Curl 2 cũng bắt đầu loại bỏ những hình ảnh có sự xuất hiện của nam diễn viên.