#1. Nguyễn Hoàng Phương Linh - 8/10 điểm: Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh ghi điểm với tạo hình truyền thống, cổ điển, thể hiện sự giao thoa giữa nét Á Đông và phương Tây trong tuần qua. Cụ thể, cô diện tà áo dài trắng cách tân, chụp hình trên đường phố Paris (Pháp). Thiết kế có phần cánh tay phồng cách điệu, tạo thành điểm nhấn vừa đủ. Ngoài ra, cầu vai nhọn cũng điểm xuyết một nét chấm phá cho tổng thể trang phục truyền thống. Phương Linh đội chiếc mũ tròn, bổ sung găng tay da, bông tai ngọc trai, đem đến màu sắc phương Tây cổ điển cho tạo hình. Nhìn chung, cô ghi điểm với hình ảnh ấn tượng này. Ảnh: @hoangphuonglinh_official/IG.

#2. Thanh Thủy - 7,5/10 điểm: Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy gây ấn tượng với mái tóc tém lạ mắt trong tuần qua. Kiểu tóc ngắn cá tính đem đến một hình ảnh khác, cho thấy nỗ lực làm mới phong cách. Hoa hậu diện trang phục đơn giản, năng động và quyến rũ từ một thương hiệu nội địa khi xuất hiện với mái tóc mới. Cụ thể, cô mặc chiếc áo khoác tông ghi cao cổ, mở hàng khuy, để lộ nội y đồng màu lấp ló bên trong. Chân váy ngắn cũng góp phần giúp người mặc khoe khéo đôi chân dài lý tưởng. Trang phục đơn giản hướng toàn bộ sự chú ý vào kiểu tóc cá tính và layout trang điểm sắc lạnh, đem đến ấn tượng khác biệt so với tạo hình nữ tính hàng ngày của nàng hậu. Ảnh: @thanhthuy.hhvn/IG.

#3. Khả Ngân - 7/10 điểm: Diễn viên Khả Ngân khoe bụng bầu trong bộ hình mới, thu hút sự quan tâm. Cô diện trang phục năng động, tối giản, bao gồm sơ mi trắng và quần jeans. Điểm nhấn nằm ở bụng bầu lớn, được khoe khéo qua hàng khuy để mở. Khả Ngân thực hiện kiểu tóc xoăn sóng đơn giản, quen thuộc, gắn liền với hình ảnh hàng ngày, hướng sự chú ý vào vòng 2 lớn. Theo những hình ảnh trên trang cá nhân, phong cách trong thời gian thai kỳ của Khả Ngân tương đối đơn giản, năng động. Cô thường diện áo dáng ngắn để khoe bụng bầu, thoải mái thể hiện niềm vui khi làm mẹ. Ảnh: @imkhangan/IG.

#4. Chloe Nguyễn - 6/10 điểm: Beauty blogger Chloe Nguyễn chưa ghi điểm với phong cách lựa chọn trang phục và phối đồ trong tuần qua. Cô diện áo cao cổ dài tay, kết hợp với áo khoác ngắn tay dáng lửng chất liệu lông, hoàn thiện outfit bằng quần jeans dáng rộng. Những món đồ đơn giản, mang màu sắc trung tính, song chưa thực sự phù hợp về kiểu dáng, chất liệu và phong cách. Tổng thể tạo cảm giác nặng nề, bí bách và nuốt dáng người mặc. Dù khéo léo tạo kiểu tóc búi cao, đem đến khoảng hở nhất định, Chloe Nguyễn vẫn chưa thể hoàn toàn chinh phục bộ đồ này. Ảnh: @bychloenguyen/IG.

#5. Sĩ Thanh - 5,5/10 điểm: Ca sĩ, diễn viên Sĩ Thanh lại mất điểm với phương pháp phối màu trong tạo hình dự sự kiện thời trang tuần qua. Cô diện chiếc đầm đỏ lấp lánh, phù hợp với không khí lễ hội. Tuy nhiên, người mặc lại lựa chọn tông màu xám - xanh cho layout makeup, tạo cảm giác thiếu liên quan. Ngoài ra, mái tóc cam san hô cũng khiến tổng thể càng trở nên rời rạc, không ăn nhập, thiếu liên quan. Những chi tiết nhỏ này vô tình khiến tạo hình dự sự kiện của Sĩ Thanh trở nên khó hiểu, gây thất vọng. Ảnh: @sithanh/IG.