Mới đây, diễn viên Lan Phương thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt ảnh vui chơi cùng con gái Mia tại công viên Bách Thảo, Hà Nội. Không còn những tâm sự nặng trĩu về chuyện hôn nhân, nữ diễn viên xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, thoải mái tận hưởng những khoảnh khắc đời thường bên con. Hình ảnh mới của ngôi sao phim giờ vàng VTV phần nào cho thấy những thay đổi tích cực trong cuộc sống của cô sau nhiều sóng gió.

Trên trang cá nhân, Lan Phương gọi đây là buổi sáng hạnh phúc của hai mẹ con. Trong khi nữ diễn viên chạy bộ, bé Mia đạp xe và vui chơi tại công viên. Sau khi tập luyện, Lan Phương tiếp tục cùng con ngắm chim bồ câu, quan sát những chú sóc chuyền cành, chơi đùa dưới ánh nắng và tham quan đền thờ. Đặc biệt, bé Mia còn được những người phụ nữ tại đền mời ăn bánh kem, dưa hấu và uống nước bằng chén sứ nhỏ.

Lan Phương rạng rỡ tận hưởng buổi sáng bình yên bên con gái tại công viên Bách Thảo, Hà Nội.

Những khoảnh khắc giản dị ấy nhanh chóng tạo nên bức tranh đối lập với quãng thời gian nhiều áp lực mà Lan Phương từng trải qua. Không cần những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa, niềm vui hiện tại của nữ diễn viên đến từ việc được vận động, gần gũi thiên nhiên và chứng kiến con gái vui vẻ trưởng thành mỗi ngày.

Trước đó, cuộc hôn nhân giữa Lan Phương và ông xã người Anh David Duffy từng thu hút nhiều sự chú ý. Cặp đôi quen nhau năm 2017, đăng ký kết hôn năm 2018 và có hai con gái chung là Lina và Mia. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó, Lan Phương bất ngờ công khai chuyện ly thân vào tháng 7/2025, đồng thời cho biết đã nộp đơn ly hôn từ trước đó.

Đến ngày 6/5/2026, phiên tòa phúc thẩm chính thức khép lại cuộc hôn nhân của Lan Phương và chồng ngoại quốc. Hội đồng xét xử bác kháng cáo của David Duffy, giữ nguyên quyết định giao hai con gái cho nữ diễn viên trực tiếp chăm sóc. Chồng cũ có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng và được bảo đảm quyền thăm nom con.

Hai con gái trở thành nguồn động lực lớn nhất giúp Lan Phương vượt qua giai đoạn nhiều áp lực sau ly hôn.

Sau phán quyết, Lan Phương từng xúc động chia sẻ về hành trình dài đầy áp lực. Nữ diễn viên thừa nhận có những thời điểm kiệt sức, bật khóc vì phải đối diện với quá nhiều vấn đề cùng lúc. Tuy nhiên, tình yêu dành cho hai con trở thành động lực giúp cô tiếp tục xây dựng cuộc sống ổn định.

Điều đáng chú ý là Lan Phương không để những biến cố đời tư khiến sự nghiệp nghệ thuật bị gián đoạn. Sinh năm 1983, cô là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim như Cô Gái Xấu Xí, Cả Một Đời Ân Oán, Nàng Dâu Order, Thương Ngày Nắng Về và Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình.

Lan Phương vẫn duy trì sức hút trên màn ảnh nhỏ với những vai diễn có chiều sâu tâm lý và cá tính khác biệt.

Với khả năng biến hóa đa dạng, Lan Phương nhiều lần gây ấn tượng khi đảm nhận những nhân vật có nội tâm phức tạp. Đặc biệt, trong Đồng Hồ Đếm Ngược năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục khiến khán giả bất ngờ với vai Kiều Thơ, người phụ nữ giàu có, quyền lực và có tâm lý kiểm soát cực đoan. Lối diễn giàu biểu cảm giúp Lan Phương duy trì sức hút sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh phim ảnh, Lan Phương còn chủ động dành thời gian chăm sóc bản thân. Giữa tháng 11, nữ diễn viên gây chú ý khi bất ngờ bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng rồi trở về ngay trong ngày. Không vì công việc hay lịch trình quảng bá phim, chuyến đi đơn giản là dịp để cô thưởng thức món ăn yêu thích, uống cà phê và tận hưởng vài giờ riêng tư.

Nữ diễn viên sinh năm 1983 chủ động dành thời gian cho bản thân, hướng đến cuộc sống tự do và cân bằng hơn.

Trước đó, Lan Phương cũng từng bày tỏ mong muốn được chạy nhảy trên những đồi cỏ xanh, hòa mình vào thiên nhiên và sống thoải mái mà không phải bận tâm đến ánh nhìn của người khác. Những chia sẻ này cho thấy nữ diễn viên đang hướng đến nhịp sống nhẹ nhàng hơn, cân bằng giữa trách nhiệm làm mẹ, công việc và nhu cầu cá nhân.

Hiện tại, Lan Phương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và dành phần lớn thời gian đồng hành cùng hai con gái. Dù cuộc sống của một bà mẹ đơn thân không tránh khỏi những áp lực, nữ diễn viên đang từng bước tạo dựng sự ổn định và tìm kiếm niềm vui từ những điều bình dị.

Khép lại những thăng trầm đời tư, Lan Phương đang từng bước xây dựng cuộc sống mới bình yên bên hai con gái.

Sau tất cả, hình ảnh Lan Phương tươi cười bên con gái như một lát cắt đẹp trong hành trình bước sang chương mới. Từ một nữ diễn viên thường xuyên hóa thân vào những nhân vật nhiều tổn thương trên màn ảnh, Lan Phương ngoài đời đang học cách trân trọng bản thân, tận hưởng sự tự do và vun đắp hạnh phúc bên hai con.