Một nụ hôn quyết định cả ngày mai

Yêu nhau thì hôn nhau là chuyện bình thường. Nhưng với Park Bo Young trong bộ phim điện ảnh mới Kiss for Tomorrow, một nụ hôn lại trở thành điều kiện để bước sang ngày tiếp theo.

Park Bo Young và Son Suk Ku lần đầu hợp tác trong phim điện ảnh Kiss for Tomorrow. Nguồn: NEW.

Theo Yonhap, nữ diễn viên sẽ đóng cặp cùng Son Suk Ku trong tác phẩm hài lãng mạn pha yếu tố kỳ ảo của đạo diễn Kang Hyung Chul.

Trong phim, Park Bo Young vào vai Oh Seong, người vợ được chồng hết mực yêu thương. Cuộc hôn nhân tưởng chừng ngọt ngào của họ lại tồn tại một quy luật khó tin: Cả hai phải trao nhau ít nhất một nụ hôn mỗi ngày, nếu không sẽ chẳng thể đón ngày mai.

Mọi chuyện càng trở nên trớ trêu khi đôi vợ chồng bất ngờ bị chia cắt trong chuyến du lịch bằng du thuyền. Từ đây, hành trình tìm lại nhau không đơn thuần là chuyện tình cảm mà còn trở thành cuộc chạy đua với thời gian.

Đáng chú ý, phim kết hợp yếu tố vòng lặp thời gian cùng những tình huống phiêu lưu. Điều này khiến câu chuyện tình yêu của Park Bo Young và Son Suk Ku có thêm màu sắc khác biệt so với mô-típ lãng mạn quen thuộc.

Cuộc tái ngộ sau 18 năm của Park Bo Young

Bên cạnh chuyện tình kỳ lạ, Kiss for Tomorrow còn đánh dấu cuộc tái hợp đặc biệt giữa Park Bo Young và đạo diễn Kang Hyung Chul sau 18 năm.

Park Bo Young trong phim Ông Ngoại Tuổi 30, tác phẩm đánh dấu lần hợp tác trước với đạo diễn Kang Hyung Chul. Nguồn: Tư liệu phim.

Năm 2008, cả hai từng hợp tác trong Ông Ngoại Tuổi 30, bộ phim hài gia đình góp phần đưa Park Bo Young trở thành một trong những gương mặt trẻ được yêu thích của điện ảnh Hàn Quốc.

Gần hai thập kỷ trôi qua, cô gái từng ghi dấu ấn với hình tượng trẻ trung, đáng yêu nay trở lại trong vai một người phụ nữ đã kết hôn, phải tìm mọi cách để giữ lấy cuộc sống bên người mình yêu.

Sự thay đổi ấy cũng mở ra một điểm đáng chờ đợi trong diễn xuất của Park Bo Young. Sau những vai diễn giàu cảm xúc trong Địa Đàng Sụp Đổ và Seoul Chưa Biết Đến, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với một câu chuyện tình yêu có yếu tố kỳ ảo.

Ở chiều ngược lại, đạo diễn Kang Hyung Chul cũng đứng trước thử thách mới khi lần đầu thực hiện một tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn.

Theo SBS Entertainment, bộ phim đã khởi quay từ cuối tháng 10 và dự kiến ghi hình tại Hàn Quốc, Singapore cùng Thái Lan. Thời điểm công chiếu chính thức hiện chưa được công bố.

Một cuộc hôn nhân cần nụ hôn để tồn tại, hai diễn viên lần đầu đóng cặp và cuộc tái ngộ sau 18 năm. Chừng ấy yếu tố đủ khiến Kiss for Tomorrow trở thành dự án đáng chờ đợi, dù câu trả lời về sức hút thực sự vẫn phải đợi đến khi phim ra mắt.