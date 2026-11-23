Gắn liền với hình ảnh người phụ nữ tần tảo trên màn ảnh rộng thời gian gần đây, nghệ sĩ Hồng Đào vừa có những tâm sự xoay quanh cái duyên với các vai người mẹ và niềm hạnh phúc khi được chạm tới những lát cắt tâm lý sâu sắc của tình mẫu tử. Trong chia sẻ của mình, nữ nghệ sĩ nhắc lại điểm giao thoa đầy trăn trở giữa hai nhân vật người mẹ mang bạo bệnh mà bà từng hóa thân, qua đó hé lộ góc nhìn riêng về cách giữ lại sợi dây gắn kết giữa mẹ và con trước biến cố nghiệt ngã.

Hồng Đào trong buổi họp báo ra mắt phim Ngày Con Còn Mẹ

Điểm nhấn trong câu chuyện của Hồng Đào nằm ở sự đối chiếu giữa hai phân cảnh mang tâm lý bi kịch. Trước đó, trong bộ phim Mang Mẹ Đi Bỏ, nhân vật người mẹ mắc chứng Alzheimer cũng từng rơi vào trạng thái quẫn bách và tìm đến cái chết, nhưng do bệnh tình khiến trí nhớ lúc tỉnh lúc mê nên chiếc dây được chuẩn bị quá dài, vô tình khiến sự việc chỉ dừng lại ở một phen hoảng hốt. Sang đến tác phẩm đang công chiếu Ngày Con Còn Mẹ, bi kịch tâm lý tiếp tục được đẩy lên cao trào khi người mẹ mang trọng bệnh, vì lo sợ trở thành gánh nặng cho con gái nên một lần nữa có ý định tự giải thoát. Tuy nhiên, thay vì những lời can ngăn sáo rỗng hay phản ứng hoảng loạn, nhân vật người con do Phương Anh Đào thủ vai lại lặng lẽ dọn mâm cơm và mời mẹ dùng bữa. Theo cách lý giải của Hồng Đào, hành động này mang tính chất lấy độc trị độc, bởi ẩn sau sự điềm tĩnh đó là tâm lý muốn mẹ dùng bữa trọn vẹn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Chính hương vị đậm đà của những món ăn quen thuộc – vốn do chính tay người mẹ truyền dạy cho con gái thuở trước – đã đánh thức ký ức, kéo nhân vật trở về với thực tại để tiếp tục đồng hành cùng con vượt qua bệnh tật.

Phân cảnh Hồng Đào và Phương Anh Đào trong phim Ngày Con Còn Mẹ

Ở góc độ diễn xuất, việc liên tiếp hóa thân vào các hình tượng người mẹ mang nhiều tổn thương tâm lý và thể chất cho thấy sự bền bỉ lẫn chiều sâu nội tâm của Hồng Đào. Nữ nghệ sĩ cho biết niềm hạnh phúc của người làm nghề nằm ở chỗ tìm thấy những chi tiết đời thường nhưng giàu sức nặng cảm xúc để truyền tải trọn vẹn sự hy sinh lẫn bản năng sống của người phụ nữ. Sự tung hứng tiết chế giữa Hồng Đào và Phương Anh Đào trong phân cảnh bữa cơm không chỉ tạo nên điểm lặng đắt giá cho mạch phim mà còn giúp tâm lý nhân vật chuyển biến thuyết phục, tránh rơi vào bi lụy đơn thuần.

Phương Anh Đào và Hồng Đào ở buổi lễ khai máy phim Ngày Con Còn Mẹ

Hiện tại, bộ phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ vẫn đang tiếp tục lịch trình chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc. Câu chuyện gia đình gần gũi cùng màn kết hợp giàu cảm xúc của dàn diễn viên tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm và thảo luận từ khán giả yêu phim Việt.