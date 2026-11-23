Mới đây, Thúy Diễm đăng tải khoảnh khắc ông xã Lương Thế Thành bế con gái trước giờ tham gia cinetour quảng bá phim Trại Giam Hạnh Phúc. Nữ diễn viên còn hài hước viết: "Công việc chính của nam tài tử trước giờ đi cinetour". Xem ra, dù có lịch trình gặp gỡ khán giả, Lương Thế Thành vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ chăm con trước khi ra khỏi nhà. Đang chuẩn bị đi quảng bá phim nhưng lại được bà xã nhắc đến với vai trò ông bố, nam diễn viên có lẽ cũng khó ngờ mình lại được vợ giới thiệu theo cách này.

Lương Thế Thành bế con gái trong bài đăng của Thúy Diễm. Ảnh: FBNV.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm vốn là cặp đôi quen thuộc của màn ảnh Việt. Cả hai kết hôn năm 2016 sau thời gian tìm hiểu và gắn bó. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, hai diễn viên còn có nhiều điểm chung trong công việc khi cùng theo đuổi nghiệp diễn xuất. Trên mạng xã hội, Thúy Diễm khá thoải mái chia sẻ những câu chuyện sinh hoạt thường ngày, đôi lúc còn tranh thủ trêu chọc ông xã. Về phía Lương Thế Thành, anh cũng không ít lần xuất hiện trong những bài đăng của vợ với hình ảnh giản dị, khác hẳn vẻ lịch lãm thường thấy trên màn ảnh.

Dáng vẻ của nam tài tử khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim Trại Giam Hạnh Phúc

Thời gian này, Lương Thế Thành đang bận rộn với hoạt động quảng bá Trại Giam Hạnh Phúc. Việc tham gia cinetour giúp nam diễn viên có cơ hội trực tiếp gặp gỡ khán giả, lắng nghe những chia sẻ về tác phẩm cũng như giao lưu sau các suất chiếu. Với một diễn viên đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật như Lương Thế Thành, những buổi gặp gỡ người xem là một phần quen thuộc trong công việc. Dẫu vậy, lịch trình bên ngoài có bận rộn đến đâu thì chuyện gia đình vẫn là điều anh cần sắp xếp mỗi ngày.

Bên cạnh hoạt động quảng bá Trại Giam Hạnh Phúc, Lương Thế Thành vẫn nhận được sự quan tâm qua những cập nhật đời thường của bà xã. Lần này, Thúy Diễm chỉ đăng một khoảnh khắc chăm con kèm lời trêu chồng, trong khi nam diễn viên chuẩn bị tiếp tục lịch trình gặp gỡ khán giả tại các rạp chiếu.