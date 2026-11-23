Đỗ Mỹ Linh là một trong những hoa hậu nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, người đẹp sinh năm 1996 vẫn duy trì sức hút nhờ nhan sắc thanh lịch, phong cách thời trang tinh tế cùng cuộc sống viên mãn bên gia đình.

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến du lịch khiến nhiều khán giả chú ý. Trong những khung hình được đăng tải, nàng hậu lựa chọn trang phục có thiết kế nữ tính, khéo léo tôn lên vóc dáng và đường cong cơ thể.

Đỗ Mỹ Linh khoe dáng gợi cảm trong chiếc váy hai dây.

Đặc biệt, chiếc váy hai dây dáng rộng giúp người đẹp khoe vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa quyến rũ. Thiết kế có phom dáng thoải mái, chất liệu mềm mại nhưng vẫn tạo điểm nhấn nhờ khoảng hở tinh tế, làm nổi bật nét gợi cảm của người mặc.

Không cần lựa chọn những bộ trang phục quá cầu kỳ hay cắt xẻ táo bạo, Đỗ Mỹ Linh vẫn thu hút ánh nhìn nhờ cách phối đồ khéo léo. Thần thái tự tin cùng nụ cười rạng rỡ giúp nàng hậu ghi điểm trong từng khung hình. Bên cạnh vóc dáng cân đối, nhan sắc của người đẹp 9X cũng nhận được nhiều lời khen. Sau nhiều năm đăng quang, Đỗ Mỹ Linh ngày càng mặn mà, đằm thắm và có phong thái trưởng thành hơn.

Vẻ đẹp quyến rũ của Đỗ Mỹ Linh.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả. Nhiều người dành lời khen cho diện mạo trẻ trung, vóc dáng thon gọn và gu ăn mặc của nàng hậu. Không ít ý kiến cho rằng Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được vẻ đẹp nổi bật dù không còn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí như trước. Những hình ảnh đời thường, khoảnh khắc du lịch hay hoạt động bên gia đình của cô cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Khán giả dành lời khen ngợi trước nhan sắc ngày càng mặn mà của Đỗ Mỹ Linh.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội. Năm 2016, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam và trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2017. Tại đấu trường nhan sắc quốc tế, người đẹp ghi dấu ấn khi lọt vào Top 40 chung cuộc, đồng thời giành chiến thắng ở phần thi Hoa hậu Nhân ái với dự án Cõng điện lên bản. Đây cũng là một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện của cô.

Sau khi kết hôn vào năm 2022, Đỗ Mỹ Linh dần hạn chế các hoạt động giải trí để dành thời gian chăm sóc tổ ấm. Vợ chồng nàng hậu đón con gái đầu lòng vào năm 2023. Dù không còn xuất hiện dày đặc trước truyền thông, người đẹp 9X thỉnh thoảng vẫn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, chuyến du lịch và hoạt động bên người thân trên mạng xã hội.

Ở thời điểm hiện tại, Đỗ Mỹ Linh có cuộc sống khá kín tiếng. Người đẹp cũng đảm nhận vai trò trong lĩnh vực truyền hình, bên cạnh việc đồng hành cùng gia đình trong một số hoạt động kinh doanh. Mỗi lần xuất hiện, cô vẫn nhận được sự chú ý nhờ nhan sắc ngày càng đằm thắm và phong cách thời trang thanh lịch. Những hình ảnh mới nhất tiếp tục cho thấy sức hút của nàng hậu sau nhiều năm đăng quang.

Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam.