Từng gây chú ý khi bước chân vào điện ảnh từ năm 8 tuổi, giành giải thưởng diễn xuất ngay trong những ngày đầu sự nghiệp, Bảo Thanh trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ qua loạt phim giờ vàng VTV. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vừa đón một dấu mốc đặc biệt khi chính thức được phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh Nhân dân.

Diễn viên Bảo Thanh (trái) được phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh Nhân dân.

Ngày 20/11, Nhà hát Kịch Công an Nhân dân tổ chức lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng cán bộ năm 2026. Diễn viên Bảo Thanh, tên thật là Vũ Thị Phương Thanh, là một trong những gương mặt nhận quyết định trong dịp này. Cô được phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh Nhân dân.

Chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân, nữ diễn viên viết: "5 năm, 10 năm hay 20 năm… Chỉ cần mình cố gắng, không bao giờ là muộn!". Theo Bảo Thanh, thành quả hôm nay là kết quả của hành trình dài với nhiều năm chờ đợi, hy vọng và nỗ lực không ngừng.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong hành trình 5 năm theo đuổi mong muốn được chính thức đứng trong hàng ngũ Công an Nhân dân của cô. Sau khi trở thành cán bộ, Bảo Thanh vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh vai trò nghệ sĩ, cô còn mang trên mình trách nhiệm và yêu cầu về kỷ luật, tác phong của người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Từ diễn viên nhí giành giải thưởng đến mỹ nhân phim giờ vàng

Bảo Thanh sinh năm 1990 và lớn lên trong gia đình có cả bố và mẹ đều là nghệ sĩ tuồng. Có lẽ chính môi trường nghệ thuật từ nhỏ đã góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê diễn xuất của cô.

Năm 8 tuổi, Bảo Thanh có vai diễn đầu tiên trong bộ phim điện ảnh Vào Nam ra Bắc của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Cô đảm nhận vai bé Nụ và nhanh chóng gây ấn tượng với khả năng diễn xuất tự nhiên. Đặc biệt, vai diễn này giúp nữ diễn viên giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 năm 2001.

Sau đó, Bảo Thanh theo học Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, từng bước xây dựng con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Năm 2012, cô tham gia phim truyền hình Trò đời. Đến năm 2014, vai Ngọc Diệp trong Người chồng điên giúp cô giành giải Cánh diều Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Tên tuổi diễn viên Bảo Thanh thực sự phủ sóng rộng rãi khi cô đảm nhận vai Minh Vân trong bộ phim Sống chung với mẹ chồng năm 2017. Hình ảnh nàng dâu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng tạo nên nhiều cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Hai năm sau, nữ diễn viên tiếp tục chinh phục khán giả với vai Anh Thư trong Về nhà đi con. Nếu Minh Vân là cô gái gặp nhiều sóng gió trong hôn nhân thì Anh Thư lại sắc sảo, thực tế nhưng cũng giàu tình cảm. Vai diễn này mang về cho Bảo Thanh giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2019.

Ngoài hai tác phẩm đình đám trên, cô còn góp mặt trong nhiều bộ phim như Người phán xử, Những ngày không quên...

Ưu tiên gia đình, tiếp tục theo đuổi nghệ thuật

Năm 2020, sau khi hoàn thành bộ phim Những ngày không quên, Bảo Thanh thông báo tạm dừng đóng phim truyền hình để chuẩn bị sinh con thứ hai. Tháng 5/2021, cô hạ sinh con gái, tên thân mật là Nu, sau đó dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và hoạt động kinh doanh.

Nữ diễn viên kết hôn với ông xã Đức Thắng năm 2011, khi mới 21 tuổi và vẫn đang là sinh viên. Sau 15 năm chung sống, cả hai có hai con, một trai và một gái. Bảo Thanh từng chia sẻ chồng luôn là chỗ dựa vững chắc, ủng hộ công việc nghệ thuật và san sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái.

Hiện tại, cô ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ mà tập trung hoạt động tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Trong quá trình công tác, nữ diễn viên tham gia nhiều chương trình biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị tại các tỉnh, thành phố.

Diễn viên Bảo Thanh ở tuổi 36. Ảnh: Vietnamnet.

Từ cô bé 8 tuổi từng được vinh danh tại một kỳ Liên hoan phim Việt Nam đến nữ diễn viên nổi tiếng của phim giờ vàng và nay là Trung úy Công an, hành trình của Bảo Thanh cho thấy những bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp.