Theo số liệu từ Box Office Vietnam, phòng vé Việt cuối tuần 20-22/11 ghi nhận tổng doanh thu khoảng 92,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, Trại giam hạnh phúc của đạo diễn Trung Lùn gần như chiếm trọn thị trường khi thu về 73,8 tỷ đồng, tương đương gần 80% tổng doanh thu. Thành tích này giúp bộ phim bỏ xa những đối thủ còn lại trên bảng xếp hạng.

Trong ba ngày cuối tuần, tác phẩm bán hơn 810.000 vé qua gần 13.600 suất chiếu, trung bình khoảng 60 khán giả mỗi suất - một con số cực kỳ ấn tượng. Sức mua cũng liên tục tăng, từ hơn 21 tỷ đồng hôm thứ Sáu lên khoảng 26,5 tỷ đồng vào Chủ nhật (22/11).

Trại giam hạnh phúc áp đảo phòng vé Việt, vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau những ngày đầu ra rạp.

Tính cả các suất chiếu sớm, tổng doanh thu bộ phim đã vượt mốc 100 tỷ đồng. Đây cũng là tác phẩm thứ ba liên tiếp của Trung Lùn chạm cột mốc này, sau hai phần Làm giàu với ma. Đáng chú ý, Trại giam hạnh phúc chiếm khoảng 63% tổng số suất chiếu trên thị trường. Riêng ngày Chủ nhật (22/11), tác phẩm được bố trí hơn 5.200 suất chiếu, bỏ xa các đối thủ. Với sức hút hiện tại, bộ phim nhiều khả năng tiếp tục duy trì vị thế áp đảo trong những ngày tới.

Ở chiều ngược lại, Ngày con còn mẹ lao dốc mạnh sau tuần đầu ra mắt. Cuối tuần 13-15/11, phim của Vũ Ngọc Đãng từng dẫn đầu thị trường với doanh thu 24,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sang tuần thứ hai, con số này giảm còn khoảng 6 tỷ đồng, tương đương mức giảm hơn 75%. Tác phẩm trước đó nhận nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng, đặc biệt ở kịch bản và cách kể chuyện. Cùng với sức ép từ Trại giam hạnh phúc, phim nhanh chóng đánh mất lợi thế tại phòng vé.

Số suất chiếu cuối tuần của Ngày con còn mẹ giảm mạnh, từ hơn 10.000 xuống còn gần 2.700 suất. Tính đến tối 22/11, tổng doanh thu đạt khoảng 57 tỷ đồng. Dù vẫn giữ vị trí á quân, tác phẩm đang gặp khó khăn trong việc duy trì sức mua, đặc biệt khi phải cạnh tranh với đối thủ đang có phong độ phòng vé vượt trội.

Bên cạnh hai đại diện điện ảnh Việt, các phim ngoại nhập cũng không tạo được nhiều bất ngờ. Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân là tác phẩm ngoại có thành tích tốt nhất cuối tuần, song chỉ thu khoảng 3,36 tỷ đồng. Hai phim hoạt hình Ma mút con vượt kỷ băng hà và Kiến Lé phiêu lưu ké lần lượt mang về 2,68 tỷ đồng và 1,85 tỷ đồng.

Các phim ngoại lép vế tại phòng vé Việt, chưa tạo được sức ép đáng kể lên những tác phẩm nội địa.

Ở nhóm phim đã phát hành nhiều tuần, tình hình cũng không mấy khả quan. Godzilla trừ không chỉ thu thêm khoảng 1 tỷ đồng, trong khi Chị chị em em 3 kiếm chưa đến 400 triệu đồng.

Đáng tiếc hơn là trường hợp của Bò sữa bay. Sau hơn hai tuần ra rạp, bộ phim mới thu khoảng 19,4 tỷ đồng. Riêng ba ngày cuối tuần, tác phẩm của Nguyễn Phạm Thành Đạt chỉ kiếm thêm khoảng 328 triệu đồng. Với tốc độ bán vé ngày càng chậm, bộ phim đang đối diện nguy cơ thua lỗ khi doanh thu vẫn còn cách khá xa ngưỡng hòa vốn ước tính.