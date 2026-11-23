Mới đây, NSND Việt Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái: “Một vai diễn mới - một dự án mới - thêm một lần nữa trải nghiệm của nghề..!”. Dù chưa tiết lộ cụ thể tên dự án hay nhân vật đảm nhận, chia sẻ của nam nghệ sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đồng nghiệp và khán giả.

Đáng chú ý, nhà thơ Đỗ Trung Quân để lại bình luận: “Chúc vai diễn mới khg diễn bằng cách cũ!”. Trước lời nhắn này, NSND Việt Anh hài hước đáp lại: “Cách mới? Là giả bộ hả??? Kkk”, tạo nên màn tương tác vui vẻ giữa hai người. Một khán giả khác cũng tiết lộ đang mong chờ được xem nam nghệ sĩ hóa thân thành nhân vật cổ trang. Điều này càng khiến công chúng tò mò về tạo hình và vai diễn tiếp theo của ông.

NSND Việt Anh ở tuổi 68 vẫn miệt mài với nghệ thuật, hào hứng đón nhận những vai diễn và dự án mới. Ảnh: FBNV

Thực tế, NSND Việt Anh đang có một năm hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi. Ở tuổi 68, thay vì thu hẹp công việc, nam nghệ sĩ vẫn duy trì sự hiện diện trên cả sân khấu lẫn màn ảnh. Trước đó, ông gây chú ý khi tham gia vở kịch lịch sử Hùng Khí Triều Trần - Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, đảm nhận vai thái sư Trần Thủ Độ. Đây là nhân vật có vị trí quan trọng trong lịch sử triều Trần, đòi hỏi người diễn viên phải thể hiện được thần thái và chiều sâu tâm lý.

Trên màn ảnh nhỏ, NSND Việt Anh cũng góp mặt trong phim truyền hình Phù Sa, đảm nhận vai Hai Phước. Trong khi đó, ở lĩnh vực điện ảnh, ông đang có bộ phim Trại Giam Hạnh Phúc trình chiếu tại rạp. Tác phẩm vừa chính thức khởi chiếu ngày 20/11 và nhanh chóng tạo được sức hút tại phòng vé. Theo số liệu Box Office Vietnam được ghi nhận tối 21/11, bộ phim đã vượt mốc 60 tỷ đồng doanh thu, vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé.

Việc liên tục xuất hiện trong những dự án mới cho thấy NSND Việt Anh vẫn giữ được niềm say mê với công việc diễn xuất. Trải qua hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, ông từng ghi dấu qua nhiều tác phẩm sân khấu, truyền hình và điện ảnh như Dạ Cổ Hoài Lang, Mùi Ngò Gai, Gia Đình Phép Thuật, Bố Già, Nhà Bà Nữ và Mai.

NSND Việt Anh tiếp tục ghi dấu trên màn ảnh với Trại Giam Hạnh Phúc, tác phẩm đang thu hút sự chú ý tại phòng vé Việt. Ảnh: FBNV

Ở tuổi U70, điều đáng chú ý ở NSND Việt Anh không chỉ nằm ở số lượng dự án tham gia mà còn là tinh thần sẵn sàng đón nhận những nhân vật mới. Với ông, mỗi vai diễn dường như vẫn là một cơ hội để học hỏi, khám phá và tích lũy thêm trải nghiệm. Chừng nào còn được làm nghề, nam nghệ sĩ vẫn muốn tiếp tục đứng trước khán giả và sống trọn vẹn với đam mê diễn xuất.