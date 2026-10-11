Thưởng trà theo cách của người trẻ

Những người trẻ, với lối sống năng động và cởi mở đang dần tìm thấy niềm vui trong chén trà theo cách của riêng mình, vừa gìn giữ nét quê, vừa hòa cùng nhịp thở thời đại.

Các bạn trẻ thưởng thức trà trái cây chế biến từ nguyên liệu chè Thái Nguyên tại quán đồ uống Thái lab (Khu đô thị hồ Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng).

6 giờ sáng, khi ánh nắng đầu ngày vừa chiếu qua khung cửa sổ căn phòng trọ nhỏ, Nguyễn Văn Tỉnh (sinh năm 2004, sinh viên mới tốt nghiệp Khoa Quản lý thể dục thể thao, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên), bắt đầu ngày mới bằng những đồ quen thuộc: một chiếc ly thủy tinh nhỏ và một gói trà xanh túi lọc.

Tỉnh chia sẻ khi tay vẫn đều đặn chế nước ấm vào ly: “Thời còn là học sinh cấp 3, em không có thói quen uống trà. Nhưng sau khi lên đại học, những mùa thi thức khuya ôn bài đòi hỏi sự tỉnh táo. Ban đầu em uống cà phê, nhưng rồi nhận thấy trà xanh vừa giúp tinh thần tập trung, vừa dịu nhẹ và tốt cho sức khỏe hơn về lâu dài. Từ đó, em tìm mua các sản phẩm trà túi lọc của Thái Nguyên để vừa phục vụ nhu cầu cá nhân, vừa là cách thiết thực để ủng hộ nông sản quê hương”.

Câu chuyện của Tỉnh không phải là trường hợp cá biệt. Trong nhịp sống hối hả của sinh viên và người trẻ, sự tiện lợi của các dòng sản phẩm trà túi lọc, trà đóng gói sẵn mang hương vị Thái Nguyên đang trở thành người bạn đồng hành quen thuộc trên bàn làm việc, góc học tập. Không cần ấm chén cầu kỳ, chỉ mất chưa đầy ba phút chờ đợi, vị chát dịu hậu ngọt đặc trưng đã sẵn sàng đánh thức năng lượng cho một ngày mới.

Không dừng lại ở những gói trà túi lọc tiện dụng cho nhu cầu cá nhân, bức tranh thưởng trà của giới trẻ Thái Nguyên còn đang rộng mở và sống động hơn rất nhiều tại các không gian F&B trẻ trung đang nở rộ khắp thành phố.

Nếu như các thế hệ trước gắn liền với chén trà nóng nghi ngút khói bên bàn gỗ buổi sớm, thì người trẻ hôm nay lại tìm đến những trải nghiệm phá cách hơn.

Tại các quán trà mang phong cách hiện đại, thực đơn được làm mới hoàn toàn để chiều lòng thực khách gen Z. Những ly trà lạnh (cold brew), trà mix trái cây nhiệt đới tươi mát, hay các dòng trà sữa làm từ nền chè Thái Nguyên đậm vị đang trở thành sự lựa chọn ưu tiên mỗi khi hẹn hò, gặp gỡ.

Em Nguyễn Văn Tỉnh khởi đầu ngày mới bằng ly trà xanh túi lọc Thái Nguyên để giữ sự tỉnh táo.

Là một người trẻ thường xuyên gắn bó với những không gian trà hiện đại này, Lâm Vân Giang (sinh năm 2002, trú tại xã Vô Tranh) vui vẻ chia sẻ: Lớn lên ở Vô Tranh, vùng đất nổi tiếng với những búp chè xanh, từ nhỏ em đã quen thuộc với hương vị trà mạn của ông bà, bố mẹ. Nhưng khi đi học, đi làm, em lại mê cảm giác ngồi cùng bạn bè thưởng thức những ly trà hoa quả tươi mát hay trà sữa đậm vị chè quê mình.

Hương vị chè Thái Nguyên khi kết hợp với trái cây hay sữa không hề bị mất đi vị đậm đà vốn có mà lại rất dễ uống, tươi mới. Nhìn các quán trà đông đúc bạn trẻ ghé thăm mỗi ngày, em cảm thấy rất tự hào vì sản vật quê hương mình đang được làm mới và đón nhận một cách đầy trẻ trung như vậy.

Sự dịch chuyển trong cách thưởng thức trà của giới trẻ Thái Nguyên cho thấy một tín hiệu đáng mừng: văn hóa trà không hề mai một đi theo thời gian, mà đang được tiếp nối và làm mới bằng lăng kính đầy sáng tạo của thế hệ trẻ.

Những người giữ thói quen pha tách trà túi lọc mỗi sáng như Tỉnh, hay những bạn trẻ mê mẩn hương vị trà hoa quả, trà sữa như Giang - đang viết tiếp câu chuyện về cây chè Thái Nguyên bằng sự trân trọng và tư duy thích ứng.

Trà giờ đây vừa là niềm tự hào về sản vật quê hương, vừa là nhịp cầu kết nối truyền thống với nhịp sống năng động, hiện đại. Chính sự đón nhận nhiệt tình ấy đang thổi một luồng sinh khí mới, giúp thương hiệu “Đệ nhất danh trà” mãi vươn xa và bám rễ sâu bền trong đời sống của thế hệ hôm nay.