Các buổi diễn của BTS tại Peru dự kiến mang về 19 triệu USD

Nhóm nhạc BTS biểu diễn tại Peru thu hút hơn 150.000 lượt khán giả.

Theo thông tin do công ty quản lý BigHit Music công bố ngày 11.10, khoảng 151.500 lượt khán giả đã tham dự 3 buổi biểu diễn của BTS tại sân vận động Estadio San Marcos ở Lima vào các ngày 7, 9 và 10.10. Đây là những đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên “Arirang” đang diễn ra của nhóm nhạc BTS.

Lượng khán giả thực tế cao gấp khoảng 3 lần so với dự báo trước đó của Bộ Du lịch Peru, vốn ước tính thủ đô Lima sẽ đón khoảng 50.000 lượt khách nhân dịp diễn ra các buổi biểu diễn.

Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc BTS biểu diễn tại Peru kể từ khi ra mắt năm 2013. Trên sân khấu, các thành viên đã bày tỏ sự xúc động trước sự chờ đợi lâu dài của người hâm mộ tại quốc gia này.

Các thành viên của nhóm nhạc đã chia sẻ với khán giả trong một buổi biểu diễn rằng: “Chúng tôi tự hỏi tại sao phải mất nhiều thời gian đến vậy mới có thể đến Peru”.

Trong khuôn khổ các buổi biểu diễn, thành viên V cũng đánh dấu Ngày chữ Hàn (Hangeul Day) bằng cách mặc một chiếc áo phông được thiết kế riêng, in những thông điệp viết tay. Ngày chữ Hàn là ngày lễ chính thức tại Hàn Quốc nhằm kỷ niệm sự ra đời của hệ thống chữ viết tiếng Hàn.

Mặt trước của chiếc áo in tên thành phố đăng cai biểu diễn và tên thật của V là Kim Tae-hyung bằng tiếng Hàn. Mặt sau có dòng chữ: “Hôm nay, ngày 9.10.2026, đánh dấu kỷ niệm 100 năm Ngày chữ Hàn”.

Hành động này tiếp nối cách V tương tác với người hâm mộ trong chặng lưu diễn tại Nam Mỹ. Tại các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha, nam ca sĩ đã học những cách diễn đạt địa phương và sử dụng chúng trên sân khấu, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả.

Sau Peru, nhóm nhạc BTS sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn tại Santiago, Chile, với các buổi biểu diễn vào ngày 14, 16 và 17.10, trước khi đến Buenos Aires, Argentina vào ngày 24.10 và São Paulo, Brazil vào ngày 30.10.