Tìm thấy hài cốt liệt sĩ thứ 3 tại nghĩa trang tạm cầu Chữ Y

Theo thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cà Mau, sáng 10/10, đơn vị tiếp tục phát hiện, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y, thuộc ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Hài cốt được tìm thấy cùng một số di vật như thắt lưng, túi cơm và túi vượt sông của bộ đội thời kháng chiến.

Lực lượng chức năng tỉ mỉ tìm kiếm và cất bốc thành công hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, ngày 8 và 9/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy, quy tập hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Như vậy, trong 3 ngày, đơn vị đã quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y.

Khu vực tìm kiếm rộng khoảng 500 m², hiện là trường học bỏ hoang và đất nông nghiệp. Theo lời kể của các nhân chứng lịch sử, nơi đây từng là địa điểm an táng khoảng 100 liệt sĩ. Dù đã trải qua các đợt quy tập, di dời vào năm 1975 và 1985, một số phần mộ có thể vẫn còn sót lại do thời gian kéo dài và địa hình thay đổi.

Di vật của các liệt sĩ còn sót lại sau hàng chục năm nằm trong lòng đất

Quá trình cất bốc hài cốt và di vật được lực lượng chức năng thực hiện cẩn trọng, trang nghiêm.

Theo thông tin từ đơn vị, mẫu ADN được lấy để phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Các hài cốt được đưa về nhà quàn của đơn vị để bảo quản, hương khói, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo quy định.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cùng người dân địa phương thắp hương tri ân các liệt sĩ.

Kể từ khi đi vào hoạt động, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ CHQS tỉnh Cà Mau đã quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ.

Đơn vị đang tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát, tìm kiếm tại khu vực Cầu Chữ Y, với mong muốn sớm tìm được những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và quê hương.