Bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026: Tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông, củng cố tình đoàn kết toàn dân tộc

Dự Lễ bế mạc có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy - Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội; PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía tỉnh Điện Biên có ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Ngày hộị.

Các đại biểu dự Lễ bế mạc

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ; đại diện lãnh đạo sở VHTTDL 11 tỉnh tham dự Ngày hội; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị, xã hội tỉnh Điện Biên; các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương; các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và đồng bào dân tộc Mông đến từ các tỉnh trên cả nước, cùng nhân dân và du khách.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cùng Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho 13 tập thể và 5 cá nhân

Tại Lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cùng Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho 13 tập thể và 5 cá nhân đã có đóng góp cho thành công của Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Ngày hội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho 3 tập thể và 5 cá nhân

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Ngày hội đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho 3 tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong việc tổ chức Ngày hội.

Tại Lễ bế mạc, Ban tổ chức cũng trao quà của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho 6 nghệ nhân ưu tú của các tỉnh tham gia Ngày hội.

Lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông

Phát biểu bế mạc Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Ngày hội cho biết, sau những ngày diễn ra sôi nổi, đậm màu sắc văn hóa, đoàn kết và ý nghĩa, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên, năm 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV là dịp hội tụ, tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông; đồng thời tạo không gian để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Trong những ngày qua, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú đã diễn ra. Mỗi hoạt động mang một sắc thái riêng, cùng góp phần làm nổi bật những giá trị đặc trưng của văn hóa dân tộc Mông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Ngày hội phát biểu bế mạc

Ban Tổ chức ngày hội đã trao thưởng thành tích xuất sắc cho các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân, diễn viên với 3 giải A, 4 giải B, 4 giải C, gồm: Trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; Trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mông; Trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông.

Về liên hoan văn nghệ quần chúng, Ban tổ chức đã trao tổng số 14 giải A, 15 giải B và 15 giải C.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã ghi nhận, trao giải, biểu dương tinh thần thi đấu quyết tâm, trung thực và cao thượng của các đoàn vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung: bóng đá, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và pa pao.

Kết quả toàn đoàn và huy chương các môn thể thao được trao tại Ngày hội đã thể hiện sự nỗ lực bứt phá của các đoàn tham gia. Các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, mang đậm tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng…

Nhưng, điều có ý nghĩa hơn cả, đó là những giá trị văn hóa đã được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ và nay tiếp tục được giới thiệu, phô diễn đến đông đảo công chúng.

Các nghệ nhân, những người am hiểu và trực tiếp thực hành văn hóa truyền thống, đã có cơ hội chia sẻ, truyền dạy những tinh hoa của dân tộc mình, đặc biệt là truyền cảm hứng và tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

"Chúng ta có thể vui mừng khẳng định, Ngày hội đã thành công rất tốt đẹp trên nhiều phương diện. Ngày hội không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông, mà còn góp phần củng cố tình đoàn kết, tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam", ông Nguyễn Minh Phú khẳng định.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ bế mạc

Chung tay gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, việc đăng cai Ngày hội là cơ hội để tỉnh giới thiệu đến đại biểu và du khách hình ảnh một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa, thân thiện và mến khách.

Sự tham gia, hưởng ứng của nhân dân và du khách cùng các hoạt động giao lưu, trải nghiệm đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng của địa phương đăng cai, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Điện Biên đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

"Thông qua Ngày hội, chúng tôi mong muốn tiếp tục khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của đồng bào dân tộc Mông nói riêng, cộng đồng các dân tộc nói chung trong việc gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Đồng thời, mong muốn những giá trị văn hóa được giới thiệu tại Ngày hội hôm nay sẽ tiếp tục được bảo tồn, phát huy, lan tỏa và từng bước trở thành những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc; góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi", ông Nguyễn Minh Phú nhấn mạnh.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ bế mạc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định, thành công của Ngày hội là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự tham gia trách nhiệm của các tỉnh; sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và đồng bào các dân tộc.

"Ngày hội khép lại, nhưng những giá trị văn hóa, tình cảm và những ấn tượng tốt đẹp được tạo dựng trong những ngày qua sẽ còn tiếp tục lan tỏa", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định và bày tỏ tin tưởng rằng, sau Ngày hội, mỗi nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, mỗi người dân và mỗi du khách sẽ tiếp tục là cầu nối giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông; cùng chung tay gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp và phát huy phù hợp với đời sống hôm nay.