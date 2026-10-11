Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026: Hương trà sen giữa lòng đô thị phía Tây

Cổng chào Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 rực sáng dưới hàng cây xanh, đón dòng người từ khắp Thủ đô đổ về Công viên Thiên văn học.

Phố hội lên đèn và những câu chuyện từ chén trà, ly phin

Chập tối, khi ánh đèn nơi cổng chào bắt đầu rực lên dưới tán cây, dòng người đã nối nhau đổ về Công viên Thiên văn học. Có những gia đình trẻ bế con trên vai, những nhóm bạn rủ nhau từ nội đô sang, cả những mái đầu bạc thong thả dạo bước. Họ đến từ khắp Hà Nội, hẹn nhau ở một nơi: Công viên thiên văn học Dương Nội.

Diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 với chủ đề "Hà Nội – Tinh hoa đồ uống Việt", Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, quy tụ 60 doanh nghiệp với 70 gian hàng trên diện tích khoảng 4.500m². Nhưng điều níu chân người ta ở lại là cảm giác được trở về với những hương vị thân quen, nay được kể bằng một ngôn ngữ mới lạ.

Hành trình bắt đầu từ Không gian Trà. Dưới mái tre vàng ấm, nghệ nhân Hợp tác xã Trà sen Quảng An Hương Thủy chậm rãi tráng ấm, rót chén trà sen Tây Hồ mời khách. Bên cạnh là trà Tân Cương, Shan Tuyết, mỗi chén mang theo một vùng đất, một nếp nhà.

Không gian Trà "Tinh hoa trà Việt – Gửi trọn tâm người" tái hiện nét thưởng trà thanh tao của người Hà Nội.

Chỉ vài bước chân, góc Cà phê mở ra một cuộc trò chuyện giữa xưa và nay, khi ly phin đậm vị phố cổ, tách cà phê trứng béo mịn đứng cạnh espresso hiện đại. Không gian Bia – Rượu đưa bia, rượu làng nghề về chung một mái, nơi nhiều quý ông nán lại lâu nhất để nghe người nấu rượu kể chuyện hạt gạo quê hóa thành thức uống thanh vị. Còn khu Nước trái cây và đồ uống sáng tạo thuộc về giới trẻ, với kombucha, mocktail.

Trong buổi lễ khai mạc Lễ hội đồ uống Hà Nội 2026, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã nhắc đến sự công phu trong cách ướp trà sen. Theo ông, mỗi thức uống đều mang trong mình câu chuyện về vùng đất, con người và nếp sống thanh lịch của Thủ đô.

Khi đêm xuống, sân khấu chính bừng sáng. Những tà áo xanh cùng vũ điệu lá sen mềm mại như lời chào từ đầm sen Tây Hồ, nối tiếp là ca nhạc, trò chơi dân gian và màn pha chế. Lễ hội đông vui mà không ồn ã, náo nhiệt mà vẫn giữ nét thanh lịch rất Hà Nội.

Tiết mục múa với hình tượng lá sen mềm mại trên sân khấu chính, gợi nhắc hương trà sen – thức uống tinh hoa của đất Tràng An.

Một lễ hội đẹp là khi nó không dừng lại ở ngày bế mạc. Ban Tổ chức giới thiệu "Bản đồ du lịch đồ uống Hà Nội", tích hợp mã QR dẫn đường tới các quán cà phê, điểm thưởng trà, quầy cocktail nổi bật. Từ tấm bản đồ ấy, những tour chuyên đề về làng nghề rượu, đồi chè hay xưởng cà phê sẽ dần thành hình.

Với kỳ vọng đón khoảng 50.000 lượt khách, Hà Nội đặt mục tiêu đưa lễ hội thành sự kiện định kỳ, một sản phẩm đặc trưng của du lịch Thủ đô giai đoạn 2026–2030. Văn hóa đồ uống, vì thế, không còn chỉ nằm trong ký ức hay trong những quán quen, mà trở thành một hành trình để người ta tìm đến.

Nơi mùa hội giao thoa nhịp sống thường ngày

Với nhiều người, lễ hội là một chuyến đi. Nhưng với cư dân Khu đô thị Dương Nội, đó chỉ là một buổi tối bước ra từ cửa nhà.

Chưa đầy hai tuần trước, Công viên Thiên văn học vừa phục vụ khoảng 100 gian hàng OCOP miền núi phía Bắc. Đầu năm là Hội chợ Tết Bính Ngọ. Và nay, nơi đây tiếp tục đón một lễ hội đồ uống cấp thành phố. Rộng khoảng 12ha, ôm lấy hồ Bách Hợp Thủy chừng 6ha, Công viên Thiên văn học đủ diện tích để trở thành "sân khấu mở" quen thuộc, đủ khoáng đạt để mỗi sự kiện trải dài theo những lối dạo rợp bóng cây.

Những dãy biệt thự An Quý Villa nằm đối diện Công viên Thiên văn học, nơi mùa hội đến ngay trước hiên nhà.

Gần nhất với nhịp hội là An Quý Villa, phân khu thấp tầng nằm đối diện công viên, thuộc Phân khu A với 374 căn biệt thự, nhà vườn và shophouse. Ở đây, mùa hội đến ngay trước hiên nhà. Sáng thu, cư dân thong thả nhấp chén trà bên hồ. Chiều muộn, cả nhà dắt tay nhau ra quảng trường; bố mẹ thưởng một ly cà phê đượm nồng, con trẻ say sưa nhìn nghệ nhân pha chế. Từ cánh cổng biệt thự đến điểm hẹn văn hóa của cả thành phố, chỉ cách vài bước chân.

Cách đó không xa, Solasta Mansion tại Khu B mang một nhịp sống khác, riêng tư hơn nhưng không tách khỏi sự sầm uất của giao thương. Quần thể biệt thự quy mô hơn 12ha đã hoàn thiện này dành cho những chủ nhân đề cao vị thế. Hai phân khu, hai phong cách sống, cùng chung một "gia tài" của đại đô thị gần 200ha: công viên, hồ điều hòa, trường học, trung tâm thương mại.

Những con phố rợp bóng cây tại Solasta Mansion, nơi nhịp sống riêng tư song hành cùng giao thương sầm uất.

Hương sắc đô thị được gìn giữ theo thời gian

Năm 2008, khi Tập đoàn Nam Cường khởi công Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông vẫn còn là vùng ven, dân cư thưa thớt. Chủ đầu tư chọn một con đường không vội vàng: làm hạ tầng, cảnh quan trước, để cộng đồng được vun đắp một cách tự nhiên.

Gần hai thập kỷ sau, như mẻ trà sen được ướp đủ lớp, đủ ngày, hương của đô thị ấy đã thấm vào từng con phố. Với người mua nhà hôm nay, đó cũng là thước đo đáng tin cậy nhất: tiện ích không nằm trên bản vẽ phối cảnh mà đang vận hành mỗi ngày, mỗi sự kiện lại nuôi dưỡng sức sống thương mại quanh vùng lõi tiện ích.

Sau mỗi lễ hội văn hóa đặc sắc, điều đọng lại ở Dương Nội là một nét văn hóa đẹp - một thói quen trở về của cư dân với khoảng xanh trước nhà, và của nhiều người Hà Nội với một điểm hẹn văn hóa mới ở phía Tây Thủ đô.