Cần Thơ tổ chức mừng lễ Sene Dolta cho đồng bào Khmer

Sáng 11/10, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Lễ mừng Sene Dolta năm 2026 tại chùa Đay Om Pu (xã Phú Giao). Đây là lễ hội truyền thống, quan trọng trong năm của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, mang ý nghĩa báo hiếu tổ tiên.

Tại sự kiện, các gia đình chính sách, gia đình khó khăn được lãnh đạo tỉnh trao tặng quà, hàng chục suất học bổng (1-2 triệu đồng/suất) cũng được gửi đến học sinh, sinh viên dân tộc Khmer vượt khó, đạt thành tích cao.

Lãnh đạo TP Cần Thơ dự Lễ mừng Sene Dolta tại chùa Đay Om Pu, xã Phú Giao. (Ảnh: Trung Phạm)

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho biết, lễ Sene Dolta năm nay diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đặc biệt, thành phố đang nỗ lực triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Theo ông Nguyễn Văn Khởi, với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 11% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 198 nghìn tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 4,59 tỷ USD; hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc, thành phố đón hơn 11,7 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 10.280 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Cần Thơ sản lượng lúa đạt 4,11 triệu tấn, sản lượng thủy sản đạt hơn 564 nghìn tấn, qua đó góp phần duy trì ổn định sản xuất và sinh kế của người dân.

“Những kết quả nêu trên tạo thêm khí thế, động lực để thành phố tiếp tục thực hiện các mục tiêu đã đề ra; đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”, ông Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh.

Nhiều phần quà và học bổng được trao tại buổi lễ. (Ảnh: Trung Phạm)

Theo lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, đạt được những kết quả nêu trên là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố; trong đó có sự đóng góp tích cực, trách nhiệm của các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Khmer.

UBND TP Cần Thơ trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Khmer vào thành tựu phát triển chung của thành phố, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng TP Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp và tràn đầy bản sắc.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Cần Thơ sẽ tập trung thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tiếp cận giáo dục, y tế, các dịch vụ xã hội và hưởng thụ các giá trị văn hóa.

Đồng thời, Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò của các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn an ninh, trật tự; xây dựng đời sống văn hóa; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ tin rằng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố, quý vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể đồng bào Khmer tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; tích cực lao động, sản xuất, học tập, phát triển kinh tế; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên tặng quà cho chùa và cùng các đại biểu múa Rom vong chúc mừng Lễ Sene Dolta. (Ảnh: Trung Phạm)

Trước khi kết thúc Lễ mừng Sene Dolta tại chùa Đay Om Pu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã cùng các đại biểu thực hiện điệu múa Rom vong gắn liền với các lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer.

Đây là điệu múa chiếm một vị trí quan trọng trong các cuộc sinh hoạt tập thể, gắn với cuộc sống đời thường, gắn với các lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer như Chôl Chnăm Thmây, Sene Dolta, Ok Om Bok hay trong các nghi lễ tín ngưỡng truyền thống tộc. Đi kèm với điệu múa là những nhạc cụ đặc trưng của dân tộc như trống sadam, chiêng, dàn nhạc ngũ âm.

Sau buổi lễ, đoàn lãnh đạo TP Cần Thơ đã thăm, chúc mừng Sene Dolta tại Đoàn Nghệ thuật Khmer TP Cần Thơ.