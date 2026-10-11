Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tại sự kiện, các đại biểu cùng hơn 3.000 cán bộ hội, hội viên, thanh niên đã ôn lại chặng đường lịch sử 70 năm xây dựng, rèn luyện và trưởng thành của Hội LHTN Việt Nam; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gắn Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội LHTN Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ, tầng lớp thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh - giải thưởng mang tên vị chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam cho 70 cán bộ hội tiêu biểu, xuất sắc. TPHCM có 5 cán bộ hội được nhận giải thưởng này.

Chia sẻ của cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khi được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh. Thực hiện: HÀ NGUYỄN

Trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Các cán bộ, hội viên, thanh niên dự buổi lễ, tối 11-10. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ngay sau lễ kỷ niệm là đại nhạc hội thanh niên với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, quy tụ dàn ca sĩ, nghệ sĩ khách mời đang được đông đảo giới trẻ yêu thích như: Hòa Minzy, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Erik…