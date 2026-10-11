Hợp Thành sẵn sàng đón du khách dự Lễ hội Cốm năm 2026

Quang cảnh hội nghị rà soát, đôn đốc tiến độ tổ chức Lễ hội Cốm Hợp Thành năm 2026.

Đến nay, địa phương đang tập trung chỉnh trang không gian tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất, hoàn thiện các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao; đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế và an toàn cho người tham gia lễ hội.

Một trong những hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi sự kiện là Giải leo núi “Chinh phục thác Nậm Rịa - Đường lên mùa vàng”, thu hút gần 500 vận động viên trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia, dự kiến khai mạc lúc 6 giờ 30 phút, xuất phát lúc 7 giờ ngày 17/10 tại Nhà văn hóa xã Hợp Thành.

Để bảo đảm an toàn cho giải đấu, các lực lượng chức năng đang khẩn trương rà soát cung đường dài 8 km, kiểm tra địa hình, gia cố những vị trí cần thiết, bổ sung biển chỉ dẫn, bố trí chốt kiểm soát và chuẩn bị phương án cứu hộ, cứu nạn (ảnh trên).

Trong ngày 17/10, du khách được tham gia trải nghiệm thực hành nghi lễ “Then pang mẩu” tại nhà thầy Then; tham quan không gian trưng bày sản phẩm địa phương và trải nghiệm làm cốm. Buổi tối diễn ra chương trình trình diễn trang phục dân tộc, giao lưu văn nghệ và múa xòe.

Ngày 18/10, lễ hội tiếp tục với chương trình dâng hương tại Đền Tượng, khai mạc Lễ hội Cốm Hợp Thành năm 2026, trình diễn tái hiện nghi lễ “Then pang mẩu”, giao lưu văn nghệ cùng các hội thi giã cốm, ẩm thực, thể thao và trò chơi dân gian.

Ban Tổ chức dự kiến tổng kết, trao giải các nội dung thi vào trưa cùng ngày.

Thông qua lễ hội, Hợp Thành hướng tới bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, quảng bá sản vật, cảnh quan thiên nhiên và hình ảnh địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn.