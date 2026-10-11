Thúc đẩy hợp tác thực chất cho điện ảnh Việt Nam

Phát biểu khai mạc, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, Giám đốc Liên hoan phim châu Á – Đà Nẵng (DANAFF), nhấn mạnh vai trò của liên hoan phim trong việc đưa các câu chuyện điện ảnh đến với khán giả mới, tạo dựng quan hệ nghề nghiệp và mở ra cơ hội hợp tác.

Điện ảnh Việt Nam đang có nhiều tín hiệu tích cực, với sự xuất hiện của các tài năng trẻ và thị trường trong nước ngày càng phát triển. Tuy nhiên, để những chuyển động này tạo được vị thế bền vững trên trường quốc tế, cần có hệ thống hỗ trợ và kết nối hiệu quả hơn.

﻿Chủ tịch VFDA Ngô Phương Lan phát biểu khai mạc sự kiện.

TS Ngô Phương Lan cũng đã giới thiệu các chương trình dự kiến của DANAFF V, gồm giới thiệu di sản điện ảnh Việt Nam, APEC Cinema Spotlight, DANAFF Talents và DANAFF Industry Connect. Các hoạt động được thiết kế để kết hợp quảng bá tác phẩm với phát triển tài năng, hỗ trợ dự án và kết nối các đối tác quốc tế.

Tại sự kiện, ông Kim Dong-ho, nhà sáng lập Liên hoan phim Quốc tế Busan đánh giá cao những bước phát triển của DANAFF, ghi nhận đóng góp của liên hoan phim cũng như những nỗ lực của Chủ tịch VFDA Ngô Phương Lan trong quảng bá văn hóa, đất nước và điện ảnh Việt Nam, cũng như vai trò kết nối điện ảnh châu Á với thế giới. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng các hoạt động trao đổi giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng, tạo thêm cơ hội hợp tác trong cộng đồng điện ảnh quốc tế.

Nhà sáng lập Liên hoan phim Quốc tế Busan Kim Dong-ho dự và phát biểu tại toạ đàm.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ khẳng định ý nghĩa tích cực và thực tiễn của các hoạt động xúc tiến, quảng bá điện ảnh do VFDA chủ trì tổ chức, với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo nghệ sĩ, nhà sản xuất phim và người đứng đầu các tổ chức điện ảnh trong nước, quốc tế. Đại sứ đánh giá cao nỗ lực của VFDA trong việc kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới, đặc biệt thông qua quá trình xây dựng và phát triển DANAFF.

Theo Đại sứ, hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc cần vượt ra ngoài giao lưu văn hóa để tiến tới những dự án cụ thể trong phát triển kịch bản, sản xuất, hậu kỳ, phát hành và đào tạo nhân lực; lưu ý việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phải đi cùng trách nhiệm đối với quyền tác giả, quyền lợi nghệ sĩ và tính độc đáo của sáng tạo.

Toạ đàm trao đổi nhiều nội dung hướng tới các cơ hội hợp tác cụ thể, lâu dài cho điện ảnh Việt Nam và nhiều quốc gia.

Một nội dung trọng tâm của tọa đàm là định hướng phát triển DANAFF Industry Days thành không gian kết nối thị trường có khả năng tạo ra kết quả cụ thể. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết Đà Nẵng mong muốn nghiên cứu kinh nghiệm từ Chợ Nội dung và Phim châu Á (ACFM) tại Busan để phát triển các hoạt động kết nối dự án với nhà sản xuất, nhà đầu tư và nhà phát hành; thúc đẩy đồng sản xuất, mua bán bản quyền; đồng thời khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử và di sản như nguồn tài sản trí tuệ có tiềm năng phát triển thành tác phẩm điện ảnh.

Phần hỏi đáp nhận được nhiều ý kiến trao đổi từ những người làm phim quốc tế.

Tại toạ đàm, rất nhiều vấn đề được các nhà sản xuất quốc tế, doanh nghiệp quan tâm như môi trường sản xuất phim tại Việt Nam, hợp tác với diễn viên Việt Nam, phát triển nội dung và tài sản trí tuệ Hàn Quốc tại Việt Nam, các chương trình đào tạo tài năng của VFDA và DANAFF; nhu cầu tìm kiếm đối tác và biên kịch Việt Nam cho dự án phim lấy bối cảnh hoàn toàn tại Việt Nam…

Những trao đổi tại toạ đàm đã đặt ra các hướng hợp tác cụ thể, từ phát triển tài năng và dự án đến đồng sản xuất, phát hành và thu hút đoàn phim quốc tế, góp phần tạo nền tảng cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới.