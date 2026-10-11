Người dân sắp được xem miễn phí 15 tác phẩm sân khấu chất lượng

Liên hoan Sân khấu Thủ đô là sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, do UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, Sở VHTTDL Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam thực hiện.

Liên hoan diễn ra với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”.

Lịch biểu diễn 15 tác phẩm sân khấu

Liên hoan quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đến từ Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với 15 tác phẩm thuộc các loại hình như kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca...

Đặc biệt, năm nay nhiều đơn vị đến từ miền Trung và miền Nam; qua đó góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về loại hình và sắc thái nghệ thuật.

Trong khuôn khổ Liên hoan, khán giả được thưởng thức miễn phí các tác phẩm tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội, gồm: Nhà hát Kịch nói Quân đội, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương, rạp Kim Mã, rạp Hồng Hà, rạp Công Nhân, rạp Đại Nam, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Vở "Ảo ảnh" của Nhà hát kịch Việt Nam sẽ được biểu diễn vào 21.10

Công chúng được thưởng thức nhiều tác phẩm như: Ai là cha tôi (Nhà hát Kịch Hà Nội); Huyền thoại tuổi thanh xuân (Sân khấu Lê Quý Dương), Người con gái Hà Nội (Nhà hát Kịch nói Quân đội), Lời của Tre (Liên đoàn Xiếc Việt Nam), Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù (Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội), Cuốn truyện bị đốt (Sân khấu kịch Hồng Vân), Đạo học (Nhà hát Chèo Hà Nội), Cô gái đội mũ nồi xám (Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam), Ảo ảnh (Nhà hát Kịch Việt Nam)...

Các tác phẩm khai thác hình ảnh Hà Nội, con người Thủ đô, đất nước và con người Việt Nam, mở rộng góc nhìn từ quá khứ, hiện tại đến những suy tư về tương lai.

Bên cạnh những vở diễn giàu tính ngợi ca, một số tác phẩm mạnh dạn đề cập những vấn đề gai góc của đời sống đương đại, đặt ra những câu hỏi về trách nhiệm của mỗi cá nhân, đồng thời gợi mở những suy ngẫm về vai trò, sứ mệnh của người nghệ sĩ đối với cộng đồng và xã hội.