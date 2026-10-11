Đồng Tháp: Tông môn Vạn Đức tổ chức Về nguồn, trao tặng 100 phần quà đến các hoàn cảnh khó khăn

Hòa thượng Thích Hoằng Tri dâng lời tưởng niệm

Tham dự lễ tưởng niệm có Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư tôn Hòa thượng trú xứ các tự viện tại TP.HCM; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư Tăng môn hạ thiền viện Thường Chiếu; cùng chư tôn đức Tăng Ni thuộc các thế hệ môn hạ, lãnh đạo chính quyền các cấp và đông đảo Phật tử.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, Hòa thượng Thích Hoằng Tri, Trưởng Tông môn, Trưởng ban Kiến thiết chùa Vạn Thành (Từ đường Trí Tịnh) dâng lời tưởng niệm các bậc tiền nhân, đồng thời cũng ôn lại đạo phong và những lời giáo huấn của cố Đại lão Hòa thượng, nhắc nhở hàng môn hạ đệ tử luôn lấy Giới luật làm căn bản, niệm Phật làm chánh hạnh, giữ gìn tinh thần hòa hợp, tinh tấn tu hành và tiếp nối bổn hoài hoằng truyền pháp môn Tịnh độ của ngài.

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt truy tán công hạnh của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, người con của quê hương Đồng Tháp, bậc cao Tăng thạc đức, thạch trụ của GHPGVN.

Thượng tọa nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của Đại lão Hòa thượng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Giáo hội, phiên dịch kinh điển Đại thừa và hoằng truyền pháp môn Tịnh độ. Đồng thời, Thượng tọa cũng ghi nhận ý nghĩa của việc duy trì ngày Về nguồn, qua đó giáo dục truyền thống tri ân, báo ân, nhắc nhở các thế hệ môn hạ đệ tử gìn giữ và tiếp nối đạo nghiệp của thầy Tổ.

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt truy tán công hạnh của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Đối trước án tiền, chư tôn đức và Phật tử cử hành nghi thức tâm linh, dâng hương tưởng niệm, đồng tụng Mười đại nguyện Phổ Hiền, Tứ hoằng thệ nguyện.

Dịp này, tông môn Vạn Đức tổ chức phóng sanh, trao tặng 100 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và thiết lễ thí thực.

Trước đó, ngày mùng 1-9 âm lịch, chư Tăng Ni môn hạ và Phật tử đã trở về từ đường, cùng tham dự các thời khóa tu tập, niệm Phật và dâng đăng cúng dường tại tháp vọng.

Chư tôn đức Tăng Ni thuộc các thế hệ môn hạ và đông đảo Phật tử tham dự ngày Về nguồn truyền thống hằng năm

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014) - nguyên Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, là bậc cao Tăng có nhiều đóng góp cho Giáo hội, đặc biệt trong sự nghiệp phiên dịch kinh điển Đại thừa và hoằng truyền pháp môn Tịnh độ. Ngài khai sáng Hội Cực Lạc Liên Hữu vào năm 1955, khuyến tấn Tăng Ni, Phật tử chuyên tâm tu tập, niệm Phật cầu sanh Tây phương Cực lạc. Vào lễ tưởng niệm 10 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014) viên tịch, Đức Pháp chủ GHPGVN cùng toàn thể Đại Tăng đã nhất tâm suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là Sơ tổ của Tịnh độ Việt Nam thời hiện đại.

Trao tặng 100 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Ngày Về nguồn được tông môn Vạn Đức duy trì hằng năm tại quê hương Đại lão Hòa thượng, lấy ngày 2-9 âm lịch - ngày sinh của ngài tổ chức hiệp kỵ tưởng nhớ ân đức các bậc tiền nhân, kết nối các thế hệ môn hạ và gìn giữ truyền thống tu học mà ngài đã trao truyền.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Nhiễu tháp vọng