Campuchia đón mùa đoàn tụ và tưởng nhớ tổ tiên Pchum Ben

Trong dịp lễ Kan Ben và Pchum Ben, người dân Campuchia đến chùa thực hiện các nghi lễ, nguyện cầu bình an và hồi hướng phước báu cho bản thân, gia đình và người thân. Ảnh tư liệu: Huỳnh Thảo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, nhân dịp này, Thủ tướng Samdech Hun Manet gửi lời chúc tốt đẹp đến người dân về quê nghỉ lễ, đồng thời nhắc nhở mọi người giữ gìn sức khỏe và bảo đảm an toàn trong hành trình đoàn tụ.

Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, chính quyền thủ đô Phnom Penh đã huy động 600 xe buýt công cộng phục vụ miễn phí người dân về quê. Biện pháp này giúp giảm gánh nặng chi phí đi lại, tạo điều kiện để người dân sum vầy bên gia đình trong dịp lễ truyền thống.

Theo phong tục cổ truyền, mùa lễ Kan Ben và Pchum Ben kéo dài 15 ngày trong nửa cuối tháng Pheaktrobot theo lịch Khmer. Trong đó, 14 ngày đầu được gọi là Kan Ben, ngày cuối cùng là Pchum Ben - dịp tưởng nhớ tổ tiên và những người đã khuất. Dù kỳ nghỉ chính thức kéo dài 3 ngày, các nghi lễ Phật giáo và hoạt động tín ngưỡng diễn ra trong suốt mùa lễ.

Là một trong những lễ hội văn hóa, tôn giáo quan trọng nhất tại Campuchia, Pchum Ben mang ý nghĩa sâu sắc về lòng hiếu kính, sự tri ân và gắn kết gia đình. Trong những ngày này, các Phật tử thường mang vật thực đến chùa cúng dường chư tăng, gửi gắm niềm tin rằng công đức sẽ được hồi hướng đến tổ tiên đã khuất, đồng thời cầu mong bình an, phước lành cho người đang sống.

Không chỉ là dịp tưởng nhớ người đã khuất, Pchum Ben còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa và tâm linh được truyền qua nhiều thế hệ, kết nối các thành viên gia đình và cộng đồng.