Tìm lại ký ức Hà Nội qua hơn 300 tư liệu

Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề “Hà Nội - Ngày về chiến thắng” dịp 10-10.

Hơn 300 tư liệu được giới thiệu tại trưng bày đưa người xem đi qua nhiều lớp ký ức của Thăng Long - Hà Nội với ba phần chính. Phần “Hào khí Thăng Long - Đông Đô” tái hiện những dấu mốc của lịch sử dựng nước và giữ nước, từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, những năm đầu của chính quyền cách mạng, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến quá trình chuẩn bị tiếp quản và thời khắc lịch sử ngày 10-10-1954.

Phần “Di sản văn hiến Thăng Long - Hà Nội” khắc họa diện mạo văn hóa phong phú của Thủ đô qua hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, di sản tư liệu cùng những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Tư liệu về làng nghề, nghệ thuật, văn học, ẩm thực, nếp sống và nét đẹp người Hà Nội góp phần làm nổi bật một Hà Nội giàu truyền thống, đồng thời luôn vận động và phát triển trong đời sống đương đại.

Phần “Hà Nội - Đổi mới, sáng tạo và phát triển” đưa câu chuyện tới hiện tại, giới thiệu những chuyển biến của Thủ đô trong quá trình đổi mới và hội nhập trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, đô thị và đời sống người dân.

Trưng bày là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường phát triển của Thủ đô, cảm nhận những giá trị lịch sử, văn hóa được các thế hệ ông cha gìn giữ và bồi đắp; qua đó thêm trân trọng truyền thống cách mạng, văn hiến của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời nuôi dưỡng niềm tự hào, tình yêu và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của Thủ đô, góp phần xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.