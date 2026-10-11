60.000 lượt khách trải nghiệm không gian đồ uống xanh tại Hà Nội

Tối 11/10, Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt” đã bế mạc. Diễn ra từ ngày 9 đến 11/10, lễ hội mang đến không gian giới thiệu, thưởng thức các sản phẩm đồ uống đặc trưng, kết hợp hoạt động trải nghiệm văn hóa và quảng bá du lịch.

Với 70 gian hàng của 60 doanh nghiệp, đơn vị, lễ hội giới thiệu hàng trăm sản phẩm, thương hiệu đồ uống. Các không gian được tổ chức theo từng nhóm sản phẩm như trà, cà phê, bia, rượu và nước giải khát, tạo điều kiện để người dân, du khách khám phá sự đa dạng của văn hóa đồ uống Việt Nam.

Ban tổ chức trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia lễ hội. Ảnh: Hoàng Lân

Những thức uống gắn với dấu ấn Hà Nội như trà sen Tây Hồ, cà phê trứng hay các sản phẩm từ cốm được giới thiệu trong mối liên hệ với văn hóa, phong cách sống và sự tinh tế của người Tràng An.

Trong đó, không gian trà mang nét thanh lịch của văn hóa thưởng trà truyền thống; không gian cà phê thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, còn các khu vực khác giới thiệu nhiều sản phẩm sáng tạo, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, thưởng thức đồ uống, người dân và du khách còn được tham gia các chương trình nghệ thuật, xem trình diễn pha chế, giao lưu với nghệ nhân và trải nghiệm những hoạt động tương tác. Qua đó, các gian hàng không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn góp phần giới thiệu những câu chuyện văn hóa, ẩm thực gắn với từng loại đồ uống.

Theo Ban tổ chức, trong 3 ngày lễ hội, đã có khoảng 60.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm. Nhiều sản phẩm nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng; ngay trong ngày đầu tiên, một số mặt hàng đã bán hết và được bổ sung để đáp ứng nhu cầu.

Lượng khách tham gia cùng sức tiêu thụ tại các gian hàng cho thấy sức hút của sự kiện, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp, làng nghề quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường. Đây cũng là một trong những hướng kết nối hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch của Thủ đô.

Một điểm nhấn của lễ hội năm nay là định hướng tổ chức theo tiêu chí xanh, sạch, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Ban tổ chức khuyến khích các đơn vị giới thiệu sản phẩm hữu cơ, đồ uống ít đường, đồ uống thảo mộc, nước ép từ trái cây tự nhiên; đồng thời ưu tiên sử dụng bao bì thân thiện với môi trường, hạn chế đồ nhựa dùng một lần.

Việc chú trọng nguyên liệu tự nhiên và giảm thiểu rác thải nhựa góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân, du khách về tiêu dùng bền vững. Qua đó, lễ hội không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn khuyến khích các đơn vị quan tâm hơn đến chất lượng, tính an toàn và trách nhiệm với môi trường.

Cùng với công tác truyền thông, sự phối hợp của chính quyền phường Dương Nội trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia đã góp phần tạo không khí sôi động, thu hút khách tham quan trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Nhiều sản phẩm đồ uống và ẩm thực được giới thiệu tại lễ hội. Ảnh: Hoàng Lân

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, thành công của lễ hội cho thấy vai trò của sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, làng nghề và cộng đồng trong tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch.

Theo ông Trần Trung Hiếu, việc giới thiệu các giá trị văn hóa gắn với trà, cà phê và đồ uống truyền thống bằng những hình thức trải nghiệm, thưởng thức và sáng tạo góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, tăng sức hấp dẫn cho các hoạt động văn hóa của Hà Nội.

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 khép lại với dấu ấn về quy mô tổ chức và lượng khách tham gia, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá các sản phẩm đồ uống đặc trưng, kết nối văn hóa với du lịch, truyền thống với sáng tạo. Qua đó, sự kiện góp phần lan tỏa hình ảnh Thủ đô giàu bản sắc, năng động và thân thiện với du khách.