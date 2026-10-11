Học sinh Hà Nội lan tỏa lối sống xanh qua hoạt động thu gom, tái chế đồ cũ

Các thành viên phân loại quần áo thu gom được theo tình trạng sử dụng. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)

“Lượm Đây” là sự kiện thường niên của Striped Project - dự án tái chế được thành lập bởi một nhóm học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội vào tháng 6/2015. Sự kiện kêu gọi cộng đồng chung tay thu gom, tái chế giấy vụn, sách vở, chai lọ và quần áo cũ, góp phần giảm thiểu rác thải và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Với hơn 180 thành viên, Ban tổ chức triển khai hai hình thức thu gom: người dân trực tiếp mang đồ đến điểm tập kết hoặc đăng ký để các thành viên đến thu gom tại nhà. Các vật dụng sau khi tiếp nhận được phân loại theo tình trạng sử dụng và khả năng tái chế, nhằm tận dụng tối đa giá trị của từng loại vật liệu.

Các thành viên vận chuyển chai lọ thu gom được tới điểm tập kết. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)

Theo Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, Trưởng Ban tổ chức Dự án, để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của chương trình, Striped Project đã mở rộng truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời tăng chỉ tiêu thu gom qua mỗi mùa. Các đồ dùng sau khi được thu gom sẽ được phân loại theo tình trạng sử dụng để phục vụ các sự kiện tiếp theo của dự án.

Cụ thể, sách vở, quần áo và những vật dụng còn sử dụng tốt được dành cho chương trình “Ngày Tình Nguyện” nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao. Một số vật liệu khác được tái chế thành sản phẩm phục vụ sự kiện “Hội chợ Giờ Phe”; các vật dụng phù hợp cũng được tận dụng để gây quỹ cho những hoạt động tiếp theo.

Các thành viên kiểm tra, phân loại sách vở và giấy đã qua sử dụng để phục vụ hoạt động tái chế. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)

Năm 2026, Striped Project bước vào mùa hoạt động thứ 12. Qua “Lượm Đây 2026” đợt I, dự án đã thu về 7 tấn giấy, 3,5 tấn quần áo cũ, gần 500kg sách truyện, hơn 110kg chai lọ và các vật dụng khác có thể sử dụng tái chế.

Trong 2 ngày 10 và 11/10 của đợt II, dự án tiếp tục thu được 3,7 tấn giấy, 2 tấn quần áo cũ, 300kg sách truyện và 150kg chai lọ.

Những con số này cho thấy sự hưởng ứng ngày càng tích cực của cộng đồng đối với hoạt động thu gom, tái sử dụng và tái chế đồ cũ, đồng thời cũng cho thấy nỗ lực của Striped Project trong việc lan tỏa lối sống xanh.

Ban tổ chức cho biết, thời gian tới, dự án sẽ tiếp tục được mở rộng về quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, số lượng người tham gia, qua đó tiếp tục đưa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường đến gần hơn với cộng đồng.