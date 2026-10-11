Vòng chung khảo Hội thi Tiếng hát dân ca Chăm và Thiếu nữ Chăm duyên dáng xã Ninh Phước năm 2026

Tối 11-10, tại Quảng trường Ninh Phước (thôn Phú Quý 1), UBND xã Ninh Phước tổ chức vòng chung khảo Hội thi Tiếng hát dân ca Chăm và Thiếu nữ Chăm duyên dáng năm 2026. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc xã Ninh Phước lần thứ I gắn với Lễ hội Katê năm 2026.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các thí sinh.

Qua vòng sơ khảo, 20 thí sinh đến từ các thôn và trường THPT trên địa bàn xã được lựa chọn vào vòng chung khảo, trong đó có 10 thí sinh tham gia phần thi Tiếng hát dân ca Chăm và 10 thí sinh dự thi Thiếu nữ Chăm duyên dáng.

Ở phần thi Tiếng hát dân ca Chăm, các thí sinh thể hiện nhiều thể loại như: Dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống Chăm và các ca khúc về quê hương, đất nước, con người, giới thiệu nét đẹp văn hóa, phong tục, lễ hội truyền thống của đồng bào Chăm. Ban tổ chức khuyến khích các tiết mục sử dụng nhạc cụ truyền thống như trống ginăng, trống paranưng, kèn saranai, đàn kanhi, kết hợp hát và múa phù hợp.

Thí sinh trình bày phần thi Tiếng hát dân ca Chăm tại hội thi.

Đối với phần thi Thiếu nữ Chăm duyên dáng, các thí sinh nữ là thanh niên, học sinh người Chăm từ 16 đến 30 tuổi, đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn xã thể hiện vẻ đẹp duyên dáng qua 3 phần thi gồm: Trang phục đời thường, trang phục truyền thống và trang phục lễ hội Chăm.

Các thí sinh trình diễn trang phục đời thường tại phần thi Thiếu nữ Chăm duyên dáng.

Hội thi tạo sân chơi văn hóa bổ ích cho thanh thiếu niên, tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và trí tuệ của thiếu nữ Chăm; góp phần quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, hình ảnh con người và quê hương Ninh Phước. Qua đó, tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các thôn, trường học, cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn xã.

Ban tổ chức sẽ trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao ở từng nội dung tại lễ bế mạc Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc xã Ninh Phước, diễn ra tối 12-10.