Những người đứng trong nước

Trong bức ảnh đêm khai mạc Liên hoan Múa rối quốc tế 2026, các nghệ sĩ đứng dưới nước, nâng những chiếc nón, phía trước là con rối. Trên bờ, người biểu diễn và nhạc công cùng hiện diện; dưới hàng ghế, khán giả hướng về sân khấu. Khoảnh khắc ấy được ghi lại tại Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc, tối 26.11.

Điều đáng nhìn lâu trong bức ảnh là những người đứng cùng con rối. Khi họ hiện ra, công chúng có thêm cơ hội nhận biết bàn tay và cơ thể đã làm nên chuyển động trên sân khấu. Sự kỳ ảo của nghệ thuật vẫn còn đó, nhưng không che khuất người làm nghề.

Đặt trong câu chuyện du lịch, hình ảnh ấy gợi cách nhìn cụ thể hơn về sức hấp dẫn văn hoá. Đằng sau chương trình biểu diễn mà du khách thưởng thức là người sáng tạo, kỹ năng tích luỹ và những lựa chọn nghệ thuật. Nếu chỉ giới thiệu đó là tiết mục “đậm đà bản sắc”, ta chưa giúp người xem hiểu được bao nhiêu.

Nghệ sĩ biểu diễn tại lễ khai mạc Liên hoan Múa rối quốc tế 2026, Nhà hát À Ơi, Phú Quốc, tối 26.11

Liên hoan do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức, có 16 đơn vị nghệ thuật đến từ 13 quốc gia tham gia. Theo thông tin của Cục Hợp tác quốc tế, phần diễn thi mở màn sau nghi thức khai mạc là “Nghêu Sò Ốc Hến” của Nhà hát Múa rối Việt Nam.

Đưa tác phẩm ra trước đồng nghiệp quốc tế và công chúng tại điểm du lịch là cơ hội giới thiệu nghề, đồng thời cũng là phép thử. Điều quen thuộc với người Việt sẽ được kể thế nào để người khác muốn theo dõi? Và người đã biết câu chuyện còn có thể tìm thấy điều gì mới?

Chuyện cũ cần cách kể có lý do

Trong phiên bản rối cạn “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” do NSND Nguyễn Tiến Dũng dàn dựng, hình ảnh đồng tiền xu khổng lồ được đặt ở trung tâm sân khấu. Rối que, rối dây, rối tay, rối chân được kết hợp để thể hiện nhân vật. Tác phẩm đã được biểu diễn tại Nhà hát Múa rối Việt Nam tối 14.11, trước khi nhà hát tham gia liên hoan tại Phú Quốc.

Đồng tiền ấy không đơn thuần làm phông. Nó đặt trước mắt người xem tác nhân chi phối hành động của các nhân vật. Từ câu chuyện dân gian, sân khấu mở ra suy nghĩ về lòng tham và cách ứng xử; tiếng cười vì thế có chỗ để đọng lại sau những chuyển động ngộ nghĩnh.

Trao đổi với Báo Văn Hoá trước đó, NSND Nguyễn Tiến Dũng nói rõ quan niệm dàn dựng: “Nếu chỉ kể lại bằng một hình thức khác thì chưa đủ lý do để dựng”. Ông cũng cho rằng ngôn ngữ của rối có khả năng chuyển tải những vấn đề về lịch sử, văn hoá, thân phận con người và đời sống đương đại, mở rộng đối tượng thưởng thức.

Quan niệm ấy có ý nghĩa với cả cách làm du lịch. Khách đến từ xa không đồng nghĩa với việc họ chỉ cần xem điều lạ mắt. Người đi nghỉ vẫn có nhu cầu hiểu, cảm nhận và suy ngẫm. Trẻ nhỏ có thể theo chuyển động của con rối, người lớn có thể nhận ra những tình huống gần với đời sống mình. Tôn trọng công chúng bắt đầu từ việc không tự hạ thấp khả năng tiếp nhận của họ.

Bản sắc, vì vậy, cần được thể hiện trong cách tạo hình, tổ chức câu chuyện và lựa chọn điều muốn nói. Những chi tiết ấy giúp người xem gặp văn hoá Việt trong tác phẩm, thay vì chỉ biết xuất xứ Việt Nam qua lời giới thiệu.

Điểm đến có chỗ cho người sáng tạo

Việc tổ chức liên hoan tại Phú Quốc tạo cuộc gặp thực tế giữa nhà hát, nghệ sĩ quốc tế, người dân và du khách. Giá trị trước mắt đã rõ: Có sân khấu để trình diễn, có tác phẩm để thưởng thức, có đồng nghiệp để trao đổi. Còn khả năng làm giàu trải nghiệm du lịch lâu dài cần được chứng minh bằng chất lượng chương trình và cách phục vụ sau đó.

Ở đây, vai trò của ngành văn hoá và địa phương là tạo điều kiện cho cuộc gặp diễn ra có chiều sâu. Không gian biểu diễn phù hợp, thông tin tác phẩm rõ ràng, lời giới thiệu đủ giúp khán giả khác ngôn ngữ nắm được câu chuyện — những việc ấy trực tiếp ảnh hưởng đến điều người xem nhận được. Doanh nghiệp du lịch cũng có phần việc của mình khi xây dựng hành trình dành đủ thời gian cho nghệ thuật, thay vì để buổi diễn trở thành điểm ghé vội.

Với người làm nghề, cơ hội đứng trước công chúng cần đi cùng quyền sáng tạo và sự ghi nhận công sức. Chương trình phục vụ khách du lịch vẫn là tác phẩm nghệ thuật; tác giả, nghệ sĩ, người thiết kế con rối và đội ngũ kỹ thuật đều góp vào giá trị của trải nghiệm. Khi công việc ấy được tổ chức nghiêm túc, du lịch có thể mở thêm thị trường cho nghệ thuật, còn nghệ thuật giúp điểm đến có câu chuyện riêng.

Không thể từ đêm khai mạc suy ra ngay hiệu quả về sinh kế hay lượng khách. Nhưng có thể nhận ra hướng đi đáng theo đuổi: đầu tư vào khả năng sáng tạo của con người để làm nên sức hấp dẫn của nơi chốn. Đó là phần việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, bởi khán giả sẽ đánh giá bằng những gì họ thực sự được xem.

Bức ảnh các nghệ sĩ đứng trong nước giữ lại điều rất cụ thể ấy. Con rối thu hút ánh nhìn, những người phía sau nó đem đến sức sống. Một chuyến đi sẽ có thêm ý nghĩa khi du khách nhớ được cả hai.