Thứ nguyên liệu 'kế nhiệm' matcha

Hojicha latte (bên phải) và matcha latte. Ảnh: @matchachele.

Sau nhiều năm matcha phủ màu xanh lên thực đơn các quán cà phê toàn cầu, một nguyên liệu khác của Nhật Bản đang được nhắc đến như ứng viên có thể kế nhiệm "cơn sốt" này.

Đó là hojicha, loại trà xanh rang có màu nâu, vị thơm ấm và hàm lượng caffeine thấp. Nếu matcha từng đi từ một nguyên liệu đặc trưng của Nhật Bản đến latte, kem, bánh ngọt rồi lan rộng trên mạng xã hội, hojicha đang cho thấy quỹ đạo khá tương đồng.

Lượng tìm kiếm toàn cầu về "hojicha" tăng khoảng 55% kể từ đầu năm 2025, trong khi "hojicha latte" tăng hơn 170%.

Tại Anh, các cuộc thảo luận về loại trà này trên mạng xã hội cũng tăng 109% trong giai đoạn 7/2024-7/2026, theo Beverage Daily.

Độ "phủ sóng" của hojicha trên mạng xã hội tăng nhanh từ năm 2025. Ảnh: @lillyyaenn.

Đi lại con đường của matcha

Hojicha không phải nguyên liệu mới. Đây là loại trà truyền thống của Nhật Bản, thường được làm bằng cách rang lá và thân trà xanh ở nhiệt độ cao.

Chính công đoạn này tạo nên khác biệt. Nếu matcha nổi bật với màu xanh và vị đặc trưng, hojicha có màu nâu cùng hương rang, vị hạt, khói và đôi khi gợi nhớ caramel.

Richard Smith, chủ sở hữu The Kent & Sussex Tea & Coffee Co (Anh), đánh giá hojicha là loại trà đáng theo dõi. Theo ông, nguyên liệu này có hương thơm rang, vị béo và hàm lượng caffeine thấp hơn, đồng thời dễ tiếp cận với những người cảm thấy matcha quá đậm.

Lá hojicha được rang sau đó nghiền làm nguyên liệu cho các món tráng miệng, đồ uống "bắt trend". Ảnh: @justteayourself.

Kitty Lu, Giám đốc quan hệ công chúng của HungryPanda (nền tảng giao đồ ăn châu Á có trụ sở tại Anh), nhận định một lợi thế khác của hojicha nằm ở hương vị "giữa trà và cà phê". Quá trình rang tạo độ đậm và mùi thơm thường gắn với cà phê nhưng vẫn giữ được đặc tính nhẹ của trà.

Quan trọng hơn, hojicha đang thoát khỏi cách thưởng thức truyền thống.

Từ một loại trà thường được uống nóng tại Nhật Bản, hojicha bắt đầu xuất hiện dưới dạng latte đá, kem, bánh ngọt và nhiều món tráng miệng. Đây cũng chính là cách matcha từng vượt khỏi tách trà để trở thành một "nền tảng hương vị" cho ngành đồ uống và bánh ngọt.

Hojicha có thể kết hợp với sữa, kem, chocolate, caramel và các loại hạt. Một số nhà sản xuất còn thử nghiệm nguyên liệu này với chuối, đào, đường nâu hay siro phong.

Chris Randles, chuyên gia hương liệu cao cấp tại JPL, cho biết đặc tính rang khiến hojicha đặc biệt phù hợp với những hương vị ngọt, béo và caramel. Các loại quả thường được nướng như lê, táo và chuối cũng có thể kết hợp tốt với loại trà này.

Ứng viên kế nhiệm

Thời điểm hojicha nổi lên cũng được xem là thuận lợi.

Người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm trẻ, ngày càng tìm kiếm những thức uống có hàm lượng caffeine thấp hơn. Theo Ocado Retail (nhà bán lẻ thực phẩm trực tuyến tại Anh), doanh số nhóm đồ uống chức năng như kombucha, kefir và matcha tăng 54% từ năm 2024 đến 2025.

Khảo sát của doanh nghiệp này cho thấy 22% người trưởng thành tại Anh đã thay một phần trà hoặc cà phê bằng trà thảo mộc hay đồ uống từ nấm. Tỷ lệ này tăng lên 39% ở Gen Z.

Màu sắc của hojicha không quá nổi bật như matcha hay ube, khá giống màu nâu cà phê hoặc chocolate. Ảnh: @littlematchabook, @fen.z.

Tom Price, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường tại Lumina, cho rằng các quán cà phê đang đưa nhiều đồ uống mới như matcha và nguyên liệu chức năng vào thực đơn để thu hút khách. Đáng chú ý, hojicha hiện vẫn tập trung ở các quán cà phê đặc sản - vị trí tương tự matcha vài năm trước.

"Khi nhìn vào matcha, đây chính xác là quỹ đạo mà nó đã đi theo vài năm trước. Giờ đây, chúng ta thấy các sản phẩm matcha gần như ở khắp mọi nơi", Price nhận định.

Tuy nhiên, con đường trở thành hiện tượng mới của hojicha vẫn có một trở ngại.

Màu xanh rực rỡ từng giúp matcha trở thành thức uống đặc biệt "ăn ảnh", dễ nổi bật trên Instagram và TikTok. Hojicha lại mang màu nâu khá giống cà phê hoặc chocolate. Rideout cho rằng khả năng một thức uống màu nâu tạo được sức hút trên mạng xã hội tương tự matcha sẽ là điều đáng theo dõi.

Dù vậy, các chuyên gia không cho rằng sự nổi lên của hojicha đồng nghĩa matcha sắp hết thời. Matcha vẫn tăng trưởng và tiếp tục xuất hiện trong ngày càng nhiều đồ uống, món tráng miệng và sản phẩm tiêu dùng.