Cách nấu nước đậu đen rang thơm ngon, tốt cho sức khỏe

NỘI DUNG 1. Cách nấu nước đậu đen rang 2. Liều lượng uống nước đậu đen rang 3. Cách bảo quản nước đậu đen rang

Nước đậu đen rang là thức uống quen thuộc được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng vượt trội. Nước đậu đen rang dồi dào các chất chống oxy hóa (anthocyanin, polyphenol, flavonoid), protein thực vật, chất xơ, cùng nhiều vitamin nhóm B, A, C, E và các khoáng chất thiết yếu (sắt, kẽm, magie, kali, canxi).

Việc chủ động nấu nước đậu đen rang tại nhà không chỉ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn giúp giữ trọn vẹn các hoạt chất có lợi cho cơ thể. Tham khảo cách nấu nước đậu đen rang để tối ưu hóa hiệu quả chăm sóc sức khỏe.

1. Cách nấu nước đậu đen rang

Để nấu nước đậu đen rang giữ được tối đa dưỡng chất thì công đoạn rang và đun phải đúng cách.

Nguyên liệu:

Để có được nước đậu đen rang thơm ngon và giàu dưỡng chất, lựa chọn nguyên liệu đóng vai trò quyết định hàng đầu. Nên ưu tiên chọn mua những hạt đậu đen xanh lòng hạt đều, chắc mẩy, không bị sâu mọt hay có mùi ẩm mốc khó chịu. Hạt đậu ngon thường có lớp vỏ ngoài bóng mượt và màu đen tuyền tự nhiên.

Trước khi rang, đãi sạch hạt đậu qua nhiều lần nước để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và các hạt lép nổi lên trên bề mặt. Sau đó, hãy đem phơi khô hoặc để ráo nước hoàn toàn trước khi cho vào chảo. Việc chuẩn bị nguyên liệu kỹ lưỡng giúp hạt đậu đen chín đều từ bên trong và giữ được hương vị thơm đặc trưng khi đun nấu.

Lượng đậu đen rang để nấu nước thường tùy thuộc vào khẩu vị đậm nhạt và tỷ lệ nước nấu của từng người. Theo các công thức nấu nước đậu đen phổ biến, tỷ lệ thông thường thường dao động ở mức cân đối giữa lượng hạt đậu và nước lọc để đảm bảo độ thơm ngon.

Thực hiện:

Rang đậu đen: Quá trình rang đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn để hạt chín đều mà không bị cháy khét ở phần vỏ bên ngoài. Chuẩn bị một chiếc chảo dày, đun nóng với lửa lớn cho chảo nóng đều, sau đó hạ nhỏ lửa rồi cho toàn bộ số đậu đã ráo nước vào.

Hãy rang liên tục và đảo đều tay để đậu không bị khét ở đáy và nhiệt lượng phân bố đồng đều đến tất cả các hạt trong chảo. Rang khoảng 10 - 15 phút cho đến khi vỏ đậu hơi nứt nhẹ, ngửi thấy mùi thơm đặc trưng và hạt đậu bên trong chuyển sang màu vàng xanh (đối với đậu xanh lòng).

Sau khi tắt bếp, có một bí quyết quan trọng giúp nước thơm đậm đà là đổ đậu ra một chiếc nồi hoặc một chiếc khăn sạch, đậy kín lại và ủ trong khoảng 10 - 15 phút. Quá trình này giúp hạt đậu tiết ra tinh dầu thơm hơn trước khi nấu.

Nấu nước uống: Sau khi đã có sẵn phần đậu đen đã rang chín, rửa sơ qua nước lạnh rồi cho vào nồi cùng với một lượng nước lọc thích hợp theo tỉ lệ chuẩn. Đun sôi hỗn hợp trên lửa nhỏ trong khoảng 10 - 15 phút để các dưỡng chất trong hạt tan ra nước.

Có thể thêm một nhúm muối nhỏ vào nồi nước để gia tăng vị thanh và giúp cơ thể hấp thu khoáng chất tốt hơn. Khi nước đã chuyển sang màu đậm và tỏa hương thơm ngát, tắt bếp, lọc bỏ phần bã và rót phần nước cốt vào bình giữ nhiệt để dùng dần trong ngày.

2. Liều lượng uống nước đậu đen rang

Nên uống nước đậu đen rang hợp lý để phát huy tối đa lợi ích mà không gây ra tác dụng phụ cho cơ thể. Mỗi ngày chỉ nên uống 1 - 2 cốc nước đậu đen rang (200 - 400 ml). Tránh lạm dụng uống thay thế hoàn toàn nước lọc trong thời gian dài vì có thể gây ảnh hưởng đến khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng khác.

Bên cạnh đó, không nên thêm quá nhiều đường vào nước đậu nếu muốn duy trì vóc dáng cân đối và kiểm soát lượng đường huyết ổn định. Thức uống này ngon nhất khi uống nguyên chất để cảm nhận trọn vẹn vị bùi béo tự nhiên đặc trưng.

3. Cách bảo quản nước đậu đen rang

Bảo quản đúng cách là yếu tố quan trọng giúp giữ cho nước đậu đen rang luôn tươi ngon và không bị thiu hỏng. Đối với hạt đậu đã rang chín nhưng chưa dùng hết, tốt nhất nên cho vào hũ thủy tinh có nắp đậy kín, đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào.

Đối với phần nước đậu đã nấu chín, nếu không dùng hết trong ngày, nên cất vào ngăn mát tủ lạnh và sử dụng trong vòng 24 giờ. Không nên để nước ở nhiệt độ phòng quá lâu vì rất dễ bị lên men chua, gây ảnh hưởng không tốt cho hệ tiêu hóa khi sử dụng.