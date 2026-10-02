Nghệ thuật Việt toả sáng tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Trích đoạn tuồng cổ “Ông già cõng vợ đi chơi hội” cho thấy sức hấp dẫn của nghệ thuật tuồng

Nhà hát Cải lương Hà Nội mang đến những trích đoạn cải lương tiêu biểu

Những câu ca cải lương ngọt ngào, sâu lắng, đưa khán giả đến gần hơn với vẻ đẹp của nghệ thuật sân khấu truyền thống

Chương trình còn quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật, mang đến cho khán giả những sắc màu đa dạng và trải nghiệm phong phú trong không gian giao lưu văn hóa

Các tiết mục nghệ thuật mang đến không khí sôi động, giàu màu sắc cho Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Những tiết mục đặc sắc góp phần đưa các giá trị văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với công chúng

Những thanh âm núi rừng Tây Nguyên vang lên giữa không gian lễ hội, mang theo sắc màu văn hóa đặc trưng của vùng đất đại ngàn

Các nghệ sĩ biểu diễn thăng hoa trên sân khấu

Nhiều khán giả hòa mình vào không khí sôi động của các chương trình nghệ thuật tại Lễ hội

Lễ hội trở thành không gian kết nối, kéo gần khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng

Các nghệ sĩ đều mong muốn góp sức mang những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật giá trị đến gần hơn với công chúng

Những tiết mục nghệ thuật đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, đồng thời mở ra những trải nghiệm văn hóa khó quên