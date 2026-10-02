Giải thưởng 'Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội' năm 2026: Khát vọng vươn tầm thế giới của Thủ đô ngàn năm văn hiến

BÙI XUÂN PHÁI • VÌ TÌNH YÊU HÀ NỘI 2026

Diễn ra ngay giữa đêm hội tụ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2, mùa giải thứ 19 của Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) là bức tranh sinh động về một Thủ đô vừa đậm đà bản sắc truyền thống, vừa vươn mình thành nhịp cầu kết nối toàn cầu.

Giữa những thời cơ và thách thức mới của kỷ nguyên hội nhập, ngọn lửa tình yêu Hà Nội vẫn tiếp tục được thắp sáng bởi những trái tim, khối óc và bàn tay không ngừng cống hiến cho tương lai thành phố.

Báo Thể thao và Văn hóa xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng BTC, thành viên Hội đồng Giám khảo tại Lễ trao giải diễn ra chiều 2/10 tại Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng BTC, thành viên Hội đồng Giám khảo phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Hòa Nguyễn

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể văn nghệ sĩ và những người yêu mến Hà Nội!

Hôm nay, giữa không gian văn hiến của Nhà Thái học tại di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trong tiết Thu rộn ràng của Thủ đô, chúng ta tề tựu nơi đây để cùng nhau bước vào sự kiện vinh danh của Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 năm 2026.

Kính thưa quý vị,

Cũng chính vào giờ phút này, ngay trong đêm nay (2/10/2026) - còn có một sự kiện khác, chắc chắn đang thu hút sự quan tâm của tất cả các quý vị ngồi đây. Đó chính là Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2, đang rộn ràng khắp thành phố. Một lễ hội đã hội tụ muôn đóa hoa rực rỡ từ nhiều quốc gia về khoe sắc tại Thủ đô Hà Nội, đồng thời lan tỏa hình ảnh Thủ đô của chúng ta ra khắp thế giới.

Đối với những người tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, điều này không hề bất ngờ. Chúng tôi không phải chờ đến mùa lễ hội năm nay mới ghi nhận, mà ngay từ khi kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội được công bố, chúng tôi đã nhận thấy đây là một sáng kiến hết sức mới mẻ, đầy tính đột phá, làm sâu sắc thêm và trọn vẹn hơn bức tranh giao lưu văn hóa của Thủ đô Hà Nội, vốn đầy tiềm năng và đang chờ cơ hội bứt phá.

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Tối 1/10/2026, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”. Chương trình là sự giao hòa giữa các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam với nghệ thuật đương đại, đồng thời quy tụ những sắc màu văn hóa từ nhiều quốc gia, mở ra không gian giao lưu, kết nối văn hóa giữa Việt Nam và thế giới. Ảnh: TTXVN

Và quả thực, thông qua chuỗi hoạt động phong phú của mình, ngay từ mùa đầu tiên, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội đã trở thành một thương hiệu văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế. Ngoại giao văn hóa thông qua Lễ hội này đã trở thành sức mạnh mềm nổi bật, nâng tầm uy tín, vị thế và sức hút của Thủ đô trên trường quốc tế. Và đó cũng chính là lý do mà Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội mùa đầu tiên đã được đưa vào Danh sách đề cử chính thức của Giải thưởng năm nay. Bởi đây không chỉ là một thương hiệu văn hóa mới mẻ đang trên đà bứt phá, mà còn là một cách thức thiết thực để triển khai Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới...

19 năm nay, sứ mệnh của Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội vẫn là như thế: Phát hiện, ghi nhận, vinh danh những Tác giả, Tác phẩm, Ý tưởng, Việc làm thể hiện sâu sắc tình yêu Hà Nội trên nhiều lĩnh vực của đời sống. Tiêu chí của Giải thưởng vô cùng giản dị, nhưng lại chạm tới giá trị cốt lõi của cuộc sống: Vì tình yêu Hà Nội. Tiêu chí ấy có thể hơi khó cân đo, đong đếm hay lượng hóa bằng các con số, nhưng lại không thể "làm giả" hay "làm màu" được, vì nó cần sự "thực chất" và "thực tâm".

Nhất quán với tiêu chí ấy trong gần 2 thập niên, Giải thưởng trở thành một ngày hội thường niên của những tấm lòng thực sự thiết tha với Hà Nội.

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Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội đã trở thành một thương hiệu văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế. Ngoại giao văn hóa thông qua Lễ hội này đã trở thành sức mạnh mềm nổi bật, nâng tầm uy tín, vị thế và sức hút của Thủ đô trên trường quốc tế. Trong ảnh: Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025. Ảnh: TTXVN

Kính thưa quý vị và các bạn,

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước và Thủ đô đang đứng trước những thời cơ lớn lao, song hành cùng không ít thách thức mới. Trong bối cảnh đó, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội tiếp tục là nơi tôn vinh những trái tim, khối óc và bàn tay đã, đang và sẽ cống hiến cho Thủ đô, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng một thành phố thịnh vượng, hài hòa, văn hiến và bản sắc trong kỷ nguyên mới.

Ở mùa giải năm nay, nhiều đề cử và giải thưởng được nhìn nhận trong mối liên hệ trực tiếp với những vấn đề đang đặt ra trong quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô: Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy thông tuyến hệ thống đường vành đai; Tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ; Xây dựng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1... Sự hiện diện của những đề cử này cho thấy “Vì tình yêu Hà Nội” ngày càng được nhìn nhận ở một biên độ rộng hơn. Đó là khi tình yêu Hà Nội không chỉ là gìn giữ ký ức, di sản hay sáng tạo những tác phẩm về thành phố, mà còn là góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra và kiến tạo một Thủ đô đáng sống hơn trong tương lai. Đó cũng chính là những gì chúng ta thấy trong Quy hoạch xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Thịnh vượng - Hài hòa - Văn hiến và Bản sắc.

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Đông đảo người dân tham quan Triển lãm quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Ban tổ chức, trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn Hội đồng giám khảo - những nhà văn hóa, trí thức - đã chia sẻ sứ mệnh "Vì tình yêu Hà Nội" với Ban tổ chức chúng tôi trong công cuộc tìm kiếm những đề cử xứng đáng nhất để vinh danh trong buổi lễ ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng cảm ơn Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, các cơ quan ban ngành, các cơ quan báo chí, cùng đông đảo công chúng và các văn nghệ sĩ đã luôn đồng hành, nhiệt tâm vun đắp cho ngôi nhà chung "Vì tình yêu Hà Nội".

Xin trân trọng cảm ơn!

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa Trưởng BTC, thành viên Hội đồng Giám khảo

BÁO THỂ THAO VÀ VĂN HÓA

bùi xuân phái - VÌ TÌNH YÊU HÀ NỘI 2026