Quy tập hài cốt liệt sĩ Ma Đình Thắng sau 42 năm tìm kiếm

Cán bộ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cất bốc hài cốt và các di vật của liệt sĩ Ma Đình Thắng.

Tại đây, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính là Thượng sĩ Ma Đình Thắng, sinh năm 1962, nguyên Tiểu đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 266, Sư đoàn 313, Quân khu 2. Liệt sĩ Ma Đình Thắng quê ở xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Hà Tuyên (cũ); nhập ngũ năm 1981 và anh dũng hy sinh ngày 15/5/1984 tại điểm cao 1030.

Hài cốt liệt sĩ Ma Đình Thắng được đưa về Nhà quàn của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để bảo quản.

Trong quá trình cất bốc, lực lượng tìm kiếm thu gom được nhiều di vật gắn liền với quá trình chiến đấu của liệt sĩ. Hiện hài cốt liệt sĩ Ma Đình Thắng đã được đưa về Nhà quàn của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để bảo quản chu đáo, chuẩn bị các thủ tục bàn giao cho gia đình và tổ chức an táng theo đúng quy định.

Việc tìm kiếm và quy tập thành công hài cốt liệt sĩ Ma Đình Thắng sau 42 năm chờ đợi, phần nào xoa dịu nỗi đau của gia đình; đồng thời thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những người con ưu tú đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.