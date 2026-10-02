Hàng nghìn người ghé thăm 'cây ổi cười' ở lễ hội Lam Kinh

Ngày 2/10, hàng nghìn người dân và du khách từ nhiều địa phương đã về Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa) tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Lam Kinh năm 2026.

Sau lễ dâng hương, nhiều du khách dành thời gian tham quan các công trình trong khu di tích, trong đó có chính điện Lam Kinh - công trình được đầu tư xây dựng với nhiều hạng mục trang trí, nổi bật là các chi tiết dát vàng.

Bên cạnh những công trình kiến trúc cổ kính, cây ổi nằm trong khuôn viên khu di tích cũng là điểm thu hút sự chú ý của nhiều người. Cây ổi này được người dân quen gọi là “cây ổi cười”.

Toàn cảnh Lễ hội Lam Kinh

Theo lời kể của hướng dẫn viên tại khu di tích, năm 1933, ông Trần Hưng Dẫn (làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định trước đây, nay là thôn Hành Thiện tỉnh Ninh Bình) đã vào cung tiến cây ổi. Ông Dẫn vốn hiếm muộn con nên đã cầu tự trước mộ vua Lê Thái Tổ. Để tỏ lòng thành, ông cung tiến 4 tượng voi, 2 cây long não và một cây ổi để trồng trong khu lăng mộ.

Đến năm 1994, trong quá trình tham quan, du khách phát hiện cây ổi có hiện tượng kỳ lạ khi có người chạm vào. Theo đó, chỉ cần gãi nhẹ vào gốc hoặc thân cây, toàn bộ tán lá đều rung lên. Từ đó, cây được gọi là “cây ổi cười”.

Chị Nguyễn Thị Liên sinh năm 1979 đến từ xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa, cho biết năm nào vào dịp Lễ hội Lam Kinh chị cũng trở về đây thắp hương, tham quan khu di tích và tìm đến cây ổi cười.

“Năm nào tôi cũng về đây. Ngoài thắp hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân, tôi còn thích tham quan các công trình trong khu di tích và ghé cây ổi cười. Mỗi lần nhìn cây lại thấy rất thú vị và coi đó như một điều thành kính”, chị Liên chia sẻ.

Theo ghi nhận, trong ngày khai hội, khu vực cây ổi luôn có người dừng lại chụp ảnh, tìm hiểu về cây. Nhiều gia đình đưa con nhỏ tới đây tham quan, nghe giới thiệu về lịch sử Lam Kinh.

Lễ hội Lam Kinh được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các vị vua nhà Lê, các tướng sĩ và nhân dân đã có những đóng góp trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Qua đó, lễ hội góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Một số hình ảnh người dân xem "cây ổi cười" ở Lễ hội Lam Kinh:

Nghi thức rước kiệu

Người dân ghé thăm "cây ổi cười' ở Lễ hội Lam Kinh.

Người dân xem "cây ổi cười" là cây linh thiêng nên thắp hương cầu khấn.

Chị Nguyễn Thị Liên năm nào vào dịp lễ hội Lam Kinh cũng trở về đây thắp hương, tham quan khu di tích và tìm đến cây ổi cười.

Người dân thích thú trải nghiệm gãi cho cây ổi "cười".

Gốc, thân cây ổi xù xì.

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Ảnh, video: Lê Dương