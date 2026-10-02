Khơi dậy lòng tự hào, truyền cảm hứng về tình yêu Hà Nội trong học sinh Hoàn Kiếm

Nhà sử học Lê Văn Lan và Tiến sĩ Trần Đoàn Lâm chia sẻ tại chương trình. Ảnh: PV

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm Trần Thị Thúy Lan thông tin, “Sống mãi với Thủ đô” đưa người đọc trở về Hà Nội trong những ngày chuẩn bị và bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc cuối năm 1946. Qua ngòi bút của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội hiện lên với những phố phường thân thuộc, không khí căng thẳng trước giờ chiến đấu và những con người đứng trước lựa chọn gắn số phận mình với vận mệnh của Thủ đô, của đất nước.

Giá trị của tác phẩm nằm ở cách nhà văn tái hiện một thời điểm lịch sử qua đời sống và tâm tư con người. Trong những trang sách ấy có nỗi lo âu, tình yêu gia đình, sự gắn bó với phố phường cùng lòng dũng cảm và tinh thần sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Hà Nội. Bà Trần Thị Thúy Lan đánh giá, chính những điều gần gũi ấy giúp bạn đọc hôm nay cảm nhận sâu hơn cái giá của chiến tranh và ý nghĩa của hòa bình.

Học sinh phường Hoàn Kiếm đặt câu hỏi tại chương trình. Ảnh: PV

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm nhấn mạnh, giới thiệu “Sống mãi với Thủ đô” trong dịp này để chúng ta tưởng nhớ, tri ân những người đã chiến đấu, hy sinh vì Thủ đô và đất nước. Với các em học sinh, chương trình cũng mở ra một cách tiếp cận lịch sử qua văn học, để hiểu thêm cuộc sống của thế hệ cha anh, trân trọng hòa bình và nuôi dưỡng tình yêu đối với Hà Nội bằng những hiểu biết cụ thể.

Tại chương trình, các em học sinh đã được lắng nghe những chia sẻ của nhà sử học Lê Văn Lan, Tiến sĩ Trần Đoàn Lâm, và đặt nhiều câu hỏi về bối cảnh lịch sử, giá trị văn học của “Sống mãi với Thủ đô” cùng hình ảnh Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.

Chương trình giao lưu - tọa đàm - giới thiệu sách “Sống mãi với Thủ đô” được tổ chức tại thư viện Hoàn Kiếm. Ảnh: PV

Thông qua chương trình giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách “Sống mãi với Thủ đô” của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm mong muốn khơi gợi tình yêu sách, đặc biệt ở các em học sinh và bạn đọc trẻ.

"Chúng tôi mong rằng những câu chuyện được chia sẻ tại chương trình sẽ thôi thúc các em tìm đọc tác phẩm, tìm hiểu thêm về lịch sử Hà Nội và trân trọng những hy sinh của các thế hệ đi trước. Với chúng tôi, lan tỏa văn hóa đọc bắt đầu từ những việc cụ thể: Dành thời gian đọc mỗi ngày, đến thư viện thường xuyên hơn và chia sẻ một cuốn sách hay với người thân, bạn bè", bà Trần Thị Thúy Lan nói.