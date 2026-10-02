VKSND TP Đồng Nai tham gia hoạt động về nguồn tại Khu di tích lịch sử Rừng Sác

Hoạt động được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua.

Đoàn thăm hỏi, trao quà cho gia đình chính sách tại xã Phước An.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà cho gia đình bà Châu Thị Liên, gia đình chính sách tại xã Phước An. Bà Liên hiện đang thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng, có em là liệt sĩ. Dù có nhiều đóng góp, hy sinh cho đất nước, gia đình hiện vẫn còn gặp khó khăn về kinh tế.

Tại buổi thăm hỏi, các thành viên trong Đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ những khó khăn và trao tặng phần quà động viên gia đình. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đoàn dâng hoa, dâng hương Đền thờ Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Rừng Sác.

Tiếp đó, Đoàn đến Đền thờ Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Rừng Sác. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đây là dịp để mỗi cán bộ, công chức bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Sau lễ dâng hương, Đoàn được nghe giới thiệu về công trình Đền thờ Liệt sĩ, tham quan di tích địa đạo và tìm hiểu về lịch sử chiến đấu của lực lượng đặc công Rừng Sác. Qua những câu chuyện lịch sử, tư liệu và dấu tích còn lưu giữ, các thành viên có thêm hiểu biết về tinh thần chiến đấu kiên cường, ý chí vượt qua gian khổ và lòng yêu nước của quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến.

Đoàn dâng hoa, dâng hương Đền thờ Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Rừng Sác.

Những giá trị lịch sử được lưu giữ tại Khu di tích Rừng Sác không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng mà còn nhắc nhở mỗi cán bộ, công chức hôm nay về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Đối với cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai, hoạt động về nguồn là dịp để nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, việc tham gia các hoạt động chung của Khối thi đua cũng góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết, thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Thông qua chương trình, truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đoàn kết tiếp tục được lan tỏa, trở thành động lực để cán bộ, công chức VKSND TP Đồng Nai nỗ lực thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng vững mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Liệt sĩ thuộc Khu di tích lịch sử Rừng Sác.