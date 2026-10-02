Gia đình người Mông trồng vườn hoa 1.000m² đẹp như cổ tích ở Tà Xùa

Những ngày gần đây, hình ảnh du khách đứng giữa vườn hoa cánh bướm ở Tà Xùa (Sơn La) đang gây sốt trên mạng xã hội. Những bông hoa mong manh hồng tím phủ trên sườn đồi nổi bật giữa màu xanh của núi rừng. Núi non trùng điệp phía xa cùng mây trắng lững lờ tạo nên khung cảnh khiến nhiều người ví von đẹp như trong truyện cổ tích.

Du khách check-in giữa thảm hoa hồng tím, phía sau là núi non trập trùng tạo nên khung hình đẹp như trong truyện cổ tích. Ảnh: Linh Xinh

Ít ai biết rằng, thảm hoa ấy không phải tự nhiên mà là “tác phẩm” của anh Thào A Ký (SN 1991, dân tộc Mông, ở bản Chống Tra, xã Tà Xùa) trồng cách đây 2 tháng. Vị trí của thảm hoa nằm tại khu vực “sống lưng khủng long”, một địa danh vốn quen thuộc với những người yêu thích khám phá, săn mây ở Sơn La.

Vườn hoa cánh bướm được gia đình anh Thào A Ký trồng cách đây khoảng 2 tháng. Ảnh: Trọng Thịnh

Anh Ký cho biết, gia đình mình vốn chỉ làm nông. Nhận thấy cảnh quan quê mình có tiềm năng đón khách, anh muốn thử trồng hoa để tạo thêm một điểm tham quan, chụp ảnh.

Thảm hoa cánh bướm hồng tím nổi bật giữa màu xanh của núi rừng Tà Xùa. Ảnh: Trọng Thịnh

Gia đình anh đã chi khoảng 50 triệu đồng để mua hạt giống, phân bón và thuê người hỗ trợ, trồng khoảng 1.000m² hoa sao nhái, còn gọi là hoa cánh bướm trên đất của người em họ.

Vườn hoa nép bên sườn núi, phía xa là những dãy núi trập trùng và mây trắng. Ảnh: Trọng Thịnh

Ban đầu, anh muốn kiểm tra khả năng sinh trưởng của hoa trong điều kiện khí hậu địa phương. Nếu cây phát triển tốt và thu hút được du khách, gia đình có thể bán vé tham quan để cải thiện thu nhập.

Đến nay, vườn đã nở hoa, hình ảnh được nhiều người biết đến hơn. Anh mới mở bán vé chụp ảnh từ cuối tháng 9 với giá 30.000 đồng/người. Tuy nhiên, hiệu quả đón khách vẫn chưa cao. Sự chú ý trên mạng xã hội chưa đồng nghĩa với việc có đông người tìm đến chụp ảnh.

Anh Thào A Ký cùng "tác phẩm" của gia đình. Ảnh: NVCC

Anh Ký cho biết, đường tới khu vực này còn khó đi, địa hình hiểm trở khiến một số du khách ngại di chuyển. Quanh nơi gia đình sinh sống chỉ có khoảng 10 hộ làm homestay, các dịch vụ du lịch chưa tập trung nhiều.

Một Tà Xùa khác phía sau những điểm săn mây

Nhắc đến Tà Xùa, nhiều người nghĩ ngay tới những biển mây phủ kín thung lũng, các quán cà phê nhìn ra núi và những bức ảnh chụp giữa mây trời.

Trong khi các điểm dừng có sẵn dịch vụ đem lại trải nghiệm ngắm cảnh, nghỉ ngơi thuận tiện, khu vực "sống lưng khủng long" ở bản Chống Tra (Háng Đồng trước đây, nay thuộc xã Tà Xùa) lại hấp dẫn bởi địa hình đặc biệt và vẻ hoang sơ.

Những cánh hoa mỏng manh tô điểm cho cảnh quan hùng vĩ bên “sống lưng khủng long”. Ảnh: Trọng Thịnh

Nhìn từ xa, sống núi dài, hẹp, uốn lượn tựa lưng một con khủng long. Lối đi chạy trên đỉnh, hai bên là sườn dốc hướng xuống thung lũng.

Khi mây xuất hiện, dải núi như nổi giữa khoảng trắng bồng bềnh. Lúc trời quang, du khách có thể ngắm ruộng bậc thang và những nếp nhà người Mông bên sườn núi.

Vườn hoa cánh bướm mang đến góc chụp thơ mộng giữa thiên nhiên hùng vĩ của Tà Xùa. Ảnh: Linh Xinh

Anh Nguyễn Trọng Thịnh, một người dân địa phương cho biết, hiện Tà Xùa có nhiều điểm ngắm mây được đầu tư dịch vụ, quảng bá tốt và đi lại thuận tiện. Trong khi đó, khu vực “sống lưng khủng long” có địa hình khó khăn hơn, đòi hỏi thời gian và công sức khi di chuyển khiến một bộ phận du khách ngại ghé thăm.

“Khách ghé nơi đây chủ yếu là những người đã tìm hiểu Tà Xùa từ lâu, thích khám phá, quan tâm văn hóa bản địa hoặc muốn tìm một nơi yên tĩnh”, anh chia sẻ.

Giữa thảm hoa rực rỡ, du khách như bước vào một khu vườn cổ tích bên sườn núi. Ảnh: Linh Xinh

Cũng như anh Thào A Ký, anh Thịnh mong vùng này được biết đến nhiều hơn để người dân có cơ hội phát triển dịch vụ du lịch.

Cánh đồng hoa là tác phẩm của gia đình người Mông ấp ủ hy vọng về sinh kế. Ảnh: Linh Xinh

Với gia đình anh Ký, hình ảnh vườn hoa cánh bướm được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý là một tín hiệu vui. Điều anh chờ đợi là thêm nhiều du khách thực sự tìm đến, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên và mở ra cơ hội tạo nguồn thu nhập cho gia đình.

Được biết, vườn hoa cánh bướm sẽ tươi khoảng 2 tuần nữa. Anh Ký hy vọng nhiều người sẽ kịp đến chụp ảnh trước khi hoa tàn.