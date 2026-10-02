Đình Bắc tỏa sáng giúp tuyển Việt Nam hạ Pakistan

Tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 bằng màn lội ngược dòng ấn tượng trước Pakistan. Đằng sau chiến thắng là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đội bóng áo đỏ bế tắc, thiếu ý tưởng và mắc sai lầm trong hiệp một, nhưng chỉ cần một sự điều chỉnh mạnh tay sau giờ nghỉ, mọi thứ lập tức thay đổi. Đình Bắc vào sân thay Hoàng Hên và tỏa sáng với 1 bàn, 2 kiến tạo

Việt Nam lội ngược dòng thành công. Ảnh: Minh Chiến.

Trong 45 phút đầu tiên, Việt Nam cầm bóng nhiều nhưng không thể biến ưu thế ấy thành sức ép thực sự. Pakistan tổ chức phòng ngự kín kẽ với Abdullah Iqbal và Mohib Ullah chơi chắc chắn, khiến Williams Minh Hoàng, Hoàng Hên hay Tài Lộc khó tìm được khoảng trống. Đáng tiếc hơn, chính những sai sót của hàng thủ Việt Nam lại tạo điều kiện để đối thủ vượt lên.

Phút 32, Ngọc Bảo phá bóng không tốt sau đường chuyền về bất cẩn của Hai Long, tạo cơ hội để Ullah thoát xuống rồi đánh bại Lê Giang Patrik. Pakistan bất ngờ dẫn trước trong một thế trận mà họ gần như không cần tạo ra quá nhiều cơ hội. Đó là lời cảnh báo rõ ràng về sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự Việt Nam.

Việt Nam có màn trình diễn không đáp ứng kỳ vọng trong 45 phút đầu. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Kim Sang-sik hiểu rằng đội bóng cần một cuộc thay đổi thực sự chứ không chỉ điều chỉnh nhỏ. Ngay đầu hiệp hai, ông đưa Tuấn Tài và Đình Bắc vào sân thay Tài Lộc, Quang Vinh, đồng thời rút toàn bộ nhóm cầu thủ nhập tịch, ngoại trừ thủ môn Lê Giang Patrik. Quyết định này lập tức đem đến diện mạo mới cho Việt Nam.

Chỉ 5 phút sau giờ nghỉ, Tuấn Tài đã tạo dấu ấn với đường chuyền đưa Hai Long xâm nhập vùng cấm. Tiền vệ số 18 ngoặt bóng loại bỏ Easah Suliman rồi dứt điểm lạnh lùng, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Từ thời điểm đó, Việt Nam chơi thanh thoát hơn hẳn, các pha phối hợp có tốc độ và hướng tấn công cũng trực diện hơn.

Phút 57, Đình Bắc tiếp tục chứng minh giá trị của sự thay đổi. Sau hàng loạt pha đảo chân, tiền đạo này trả ngược vừa tầm để Hoàng Đức tung cú sút xa, giúp Việt Nam vượt lên. Chưa dừng ở đó, Đình Bắc tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng ở phút 80 và pha kiến tạo để Minh Hoàng ấn định tỷ số 4-2.

Đình Bắc giúp tuyển Việt Nam thay đổi cục diện trận đấu. Ảnh: Minh Chiến.

Nếu hiệp một là hình ảnh của một Việt Nam thiếu sức sống, hiệp hai lại cho thấy khả năng tạo đột biến và sự gắn kết của các cầu thủ nội. Việt Nam tạo 10 cơ hội sau giờ nghỉ, trong đó có 5 pha dứt điểm trúng đích, hoàn toàn khác với sự bế tắc trước đó.

Chiến thắng 3-1 giúp tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai và giành quyền vào trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup. Đối thủ của thầy trò Kim Sang-sik là Malaysia, trận đấu diễn ra vào chiều 5/10.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.