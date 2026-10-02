Gia đình 6 người sống bằng 7 triệu đồng/tháng, bữa cơm nhà chỉ xoay quanh cá đồng, thịt ế

Với nhiều gia đình, 7 triệu đồng mỗi tháng là khoản thu nhập phải tính toán rất kỹ mới đủ trang trải những nhu cầu thiết yếu. Một người mẹ ở cùng gia đình 6 người đã chia sẻ cách chị xoay xở từng khoản chi, từ tiền ăn, điện nước đến việc chăm sóc hai con nhỏ.

CHỒNG ĐƯA 7 TRIỆU ĐỒNG NUÔI GIA ĐÌNH 6 NGƯỜI

Trong khoản tiền chồng đưa mỗi tháng, chị cố gắng cân đối từng khoản, hạn chế tối đa những chi tiêu không cần thiết và dành dụm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

“Nhiều người nói lương 10 triệu đồng không nuôi nổi 4 người. Nhà mình 6 người, chồng đưa đúng 7 triệu đồng.

Nói đến khổ chắc không ai khổ bằng mình, chồng mỗi tháng đưa 7 triệu đồng lo cho hai vợ chồng, bố mẹ chồng, hai đứa con (một đứa 3 tuổi, một đứa 7 tháng).

Mỗi tháng, mình chi 4 triệu đồng cho tiền ăn. Thức ăn cứ cái gì rẻ thì mua như cá đồng, thịt ế, đậu trứng, nhà có chục con gà mái thi thoảng cũng được ăn với bán thêm được chút.

Mắm muối, mì chính, sữa tắm khoảng 200.000 đồng. Tiền điện nước khoảng 400.000 đồng. Tiền xăng xe đi làm thì chồng mình tự lo.

Cỗ bàn, cưới xin tháng nào dư dả mới đi, không dư thì đành chịu. Son phấn không có, đồ ăn vặt cũng không, sữa cũng không. Quần áo chủ yếu đi xin lại của người khác, hiếm lắm mình mới mua một bộ mới.

Bố mẹ chồng mình đều già yếu, một người bị liệt, một người bị đục thủy tinh thể nên không có điều kiện chăm cháu phụ. Nhưng ông bà đối xử với mình rất tốt, mình thương bố mẹ lắm.

Tháng nào may mắn, chi tiêu xong còn dư được khoảng 2 triệu đồng thì mình lại để dành. Cứ tích góp từng chút một, đến giờ mình cũng dành được 2 chỉ vàng.

Con mình ăn đồ cùng bố mẹ 100%. Đứa bé ăn sữa mẹ, đứa lớn ăn cơm cùng bố mẹ, tiêm ở trạm, bỉm chỉ dùng vài ngày sau sinh.

Mình biết cuộc sống khó khăn, nhưng con nhỏ quá chưa nỡ cho đi học, cho đi thì không có tiền đóng. Mình định cố gắng đến con được 1 tuổi thì mới đi làm”.

Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng tiết kiệm là cách xoay xở trước mắt, còn về lâu dài vẫn cần tìm cách tăng thu nhập.

“Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Co kéo vào thôi. Nhiều thì ăn cơm với cá hồi, ít thì ăn cơm với rau luộc, như nào cũng có cách nhưng không phải là bằng lòng và chấp nhận cuộc sống hiện tại, Phải nhìn vào đó mà cố gắng để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống để con không phải vất vả như bố mẹ thôi”.

Với khoản chi 4 triệu đồng cho tiền ăn, người mẹ chỉ mua những loại thức ăn rẻ như cá đồng

Từ kinh nghiệm từng trải qua giai đoạn thu nhập thấp, một người cho rằng mức chi tiêu thường thay đổi theo số tiền kiếm được. Khi thu nhập chưa cao, chị lựa chọn cắt giảm nhu cầu và tự mình xoay xở để chăm con.

“Chả có gì không tiêu được. 7 triệu đồng tiêu kiểu 7 triệu đồng, 10 triệu đồng tiêu kiểu 10 triệu đồng. Mình lúc lương 3 triệu đồng vẫn nuôi con một mình. Một mẹ, một con vẫn đóng bảo hiểm nhân thọ 800.000 đồng/tháng. Muốn tiêu nhiều hơn thì cố kiếm tiền để tiêu. Giờ hai mẹ con tháng 10 triệu đồng vẫn đủ”.

Bên cạnh chuyện cân đối chi tiêu, một số người lại quan tâm nhiều hơn đến những điều kiện sinh hoạt mà trẻ nhỏ được hưởng trong gia đình. Với họ, việc tiết kiệm của cha mẹ không nên khiến những nhu cầu cơ bản của con bị thiếu hụt.

“Vẫn sống được nhưng con bạn khổ. Sữa cũng không có mà uống. Muốn ăn quà cũng không có luôn. Vợ chồng bạn thì khổ như nào cũng được, nhưng con bé bạn bè có đủ cả con bạn không có. Quan trọng là chất lượng cuộc sống của gia đình bạn như nào bạn à”.

Đồng ý kiến, một bình luận khác cũng cho rằng người lớn có thể tiết kiệm nhiều hơn, nhưng những khoản liên quan đến dinh dưỡng và sự phát triển của trẻ cần được cân nhắc kỹ.

“Bạn ơi, người lớn nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm sao cũng được nhưng đừng cắt sữa của con. Con cần phải được uống sữa mới phát triển thể chất và trí tuệ tốt nhất”.

Không chỉ tính toán chi tiêu, có ý kiến góp ý tăng thêm thu nhập cũng là một hướng để gia đình bớt áp lực. Với những người đang chăm con nhỏ, các công việc có thể làm tại nhà được xem như một lựa chọn để vừa có thêm tiền vừa chủ động thời gian.

“Lương 6 – 7 triệu đồng em nói thật chị đừng cố vén làm gì, cố gắng kiếm thêm tiền đi. Bây giờ không nhất thiết phải đi làm ở ngoài, có điện thoại thì làm được rất nhiều việc online, vừa làm vừa chăm con được”.

Mỗi gia đình có một hoàn cảnh và cách cân đối cuộc sống khác nhau. Từ câu chuyện của mình, một người khác cho rằng điều quan trọng trước mắt là biết liệu cơm gắp mắm, đồng thời từng bước tìm thêm nguồn thu nếu muốn cải thiện điều kiện sinh hoạt.

“Thật ra ngoài xã hội còn nhiều người khổ hơn nhiều, còn chả được 7 triệu đồng. Cũng do cái suy nghĩ của mình thôi, mình làm ra nhiều thì mình tiêu nhiều, làm ra ít thì tiêu ít. Mình thấy ổn thì nó sẽ ổn, mình thấy khổ thì nó sẽ khổ. Tháng có 10 triệu đồng thì mình tiêu 10 triệu đồng, tháng có 3 – 4 triệu đồng thì mình tiêu 3 – 4 triệu đồng. Ngày qua ngày rồi cũng xong. Còn mình muốn cải thiện cuộc sống thì kiếm việc gì làm ở nhà, vừa làm vừa trông con. Ít hay nhiều thì cũng có thêm thu nhập, đỡ được tí nào hay tí ấy”.

TIỀN TRONG NHÀ THƯỜNG ĐI ĐÂU?

Chi tiêu trong gia đình là toàn bộ những khoản tiền được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của các thành viên. Tùy vào điều kiện kinh tế, quy mô và cách sinh hoạt, mỗi gia đình sẽ có cách phân bổ ngân sách khác nhau.

Trong đó, những khoản phục vụ sinh hoạt hàng ngày thường chiếm tỷ trọng lớn nhất. Thực phẩm, đồ dùng cá nhân, nước uống và các vật dụng thiết yếu là những khoản phát sinh thường xuyên, gần như không thể cắt bỏ hoàn toàn.

Sau các nhu cầu thiết yếu là nhóm chi phí dành cho các dịch vụ sinh hoạt như điện, nước, Internet, điện thoại và một số dịch vụ khác. Đây cũng là những khoản chi tương đối cố định, thường phát sinh đều đặn mỗi tháng và cần được tính toán ngay từ đầu khi xây dựng ngân sách gia đình.

Chi phí cho sức khỏe cũng là khoản cần được tính đến, dù không phải tháng nào cũng phát sinh. Việc dành một khoản dự phòng cho trường hợp thành viên trong gia đình ốm đau, cần khám bệnh, mua thuốc hoặc nhập viện có thể giúp giảm áp lực tài chính khi sự cố bất ngờ xảy ra.

Trong các khoản chi tiêu, chi phí cho sức khỏe cũng cần được tính đến dù không phải tháng nào cũng phát sinh

Bên cạnh đó, việc khám sức khỏe định kỳ cũng là một khoản chi cần được cân nhắc, tùy theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe của từng thành viên.

Với những gia đình có con nhỏ, chi phí học tập cũng có thể chiếm một phần đáng kể trong ngân sách. Ngoài tiền học tại trường, các khoản như học thêm, học ngoại ngữ hay tham gia các lớp năng khiếu đều có thể làm tổng chi phí tăng lên.

Người lớn trong gia đình cũng có thể phát sinh những khoản dành cho việc rèn luyện sức khỏe, học tập hoặc tham gia các hoạt động phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Nhu cầu giải trí cũng là một phần trong đời sống gia đình. Chi phí có thể đến từ những buổi ăn uống, cà phê, đi chơi, du lịch hoặc các hoạt động vui chơi khác. Mức chi cho nhóm này phụ thuộc nhiều vào điều kiện kinh tế và sở thích của từng gia đình.

Dù không phát sinh đều đặn, những khoản này đôi khi khá tốn kém và khó dự đoán trước. Khi một tháng phải chi nhiều cho việc cưới hỏi, hiếu hỉ hoặc các hoạt động xã giao, việc xây dựng một kế hoạch tài chính phù hợp ngay từ đầu tháng là điều cần thiết.

Một số phương pháp phân bổ ngân sách như quy tắc 50/30/20 hay phương pháp 6 chiếc lọ có thể được sử dụng như cách tham khảo. Tuy nhiên, tỷ lệ phân bổ không nhất thiết phải giống nhau ở mọi gia đình mà có thể thay đổi tùy theo thu nhập, số người phụ thuộc, nơi sinh sống và những nhu cầu riêng thường là khoản có thể điều chỉnh khi ngân sách trong tháng bị thu hẹp.

Các khoản dành cho giao tiếp xã hội như cưới hỏi, thăm hỏi, quà cáp cũng cần được tính đến. Dù không phát sinh đều đặn, những khoản này đôi khi khá tốn kém và khó dự đoán trước.

Khi một tháng phải chi nhiều cho việc cưới hỏi, hiếu hỉ hoặc các hoạt động xã giao, gia đình có thể chủ động giảm bớt những khoản không thiết yếu khác để tránh vượt quá ngân sách.

Không chỉ vậy, một khoản dự phòng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định tài chính của gia đình. Khi có khoản dự phòng, gia đình sẽ bớt phụ thuộc vào việc vay mượn hoặc phải cắt giảm quá sâu các nhu cầu thiết yếu khi phát sinh sự cố.