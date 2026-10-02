Lệ Quyên đi diễn ở Đức, người đàn ông lao lên sân khấu hành động gây xôn xao

Mới đây, một đoạn clip ghi lại màn biểu diễn của Lệ Quyên tại Munich (Đức) bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý. Không chỉ gây ấn tượng bởi phần trình diễn giàu năng lượng, nữ ca sĩ còn khiến khán giả thích thú với cách xử lý nhanh nhạy khi một người đàn ông bất ngờ bước lên sân khấu.

Đoạn clip được cho là ghi lại trong chuyến lưu diễn dài ngày của Lệ Quyên ở nước ngoài, vừa được nữ ca sĩ hoàn thành. Trên sân khấu tại Munich, giọng ca sinh năm 1981 xuất hiện với phong cách quen thuộc: sang trọng, quyến rũ nhưng không kém phần nổi bật.

Đoạn clip Lệ Quyên biểu diễn tại Đức nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trong đêm diễn, Lệ Quyên mang đến nhiều ca khúc thuộc dòng nhạc sở trường như ballad, bolero. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng có những màn trình diễn sôi động nhằm thay đổi không khí và tạo sự tương tác với khán giả.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý xảy ra khi Lệ Quyên đang thể hiện bản remix "Nếu em được chọn lựa". Khi nữ ca sĩ đang biểu diễn đầy năng lượng, một người đàn ông bất ngờ tiến lên khu vực sân khấu.

Trong lúc Lệ Quyên đang hát, một người đàn ông bất ngờ lao lên sân khấu và dang tay định ôm nữ ca sĩ.

Người này dang rộng hai tay và di chuyển về phía Lệ Quyên. Hành động diễn ra khá bất ngờ khiến nữ ca sĩ lập tức chú ý. Thay vì tiếp tục phần trình diễn như không có chuyện gì xảy ra hoặc tỏ ra căng thẳng, Lệ Quyên chủ động dừng lại và nhanh chóng phản ứng bằng một câu nói hài hước: "Này là ôm hay dọa?".

Câu hỏi ngắn gọn của nữ ca sĩ lập tức tạo nên một tình huống thú vị. Trong bối cảnh một khán giả bất ngờ bước lên sân khấu, cách xử lý của Lệ Quyên vừa thể hiện sự cảnh giác cần thiết, vừa giúp không khí chương trình không trở nên căng thẳng.

Đáng chú ý, người đàn ông sau đó không có hành động quá khích đối với nữ ca sĩ. Chính sự bình tĩnh và khả năng ứng biến nhanh của Lệ Quyên đã giúp khoảnh khắc bất ngờ nhanh chóng trở thành một điểm nhấn vui vẻ trong đêm diễn.

Sau tình huống này, Lệ Quyên tiếp tục trở lại với phần trình diễn. Nữ ca sĩ giữ vững phong độ, khuấy động sân khấu bằng giọng hát nội lực cùng phong thái biểu diễn giàu năng lượng. Sự cố ngắn ngủi gần như không làm ảnh hưởng đến mạch cảm xúc của chương trình.

Tuy nhiên, người đàn ông này sau đó không có hành động gây ảnh hưởng đến Lệ Quyên.

Những tình huống bất ngờ vốn không hiếm trên sân khấu, đặc biệt với những nghệ sĩ thường xuyên biểu diễn trước lượng lớn khán giả. Tuy nhiên, cách ứng xử trong vài giây đầu tiên có thể quyết định việc một sự cố trở thành khoảnh khắc khó xử hay được biến thành một phần thú vị của chương trình.

Với Lệ Quyên, khả năng giao lưu và tương tác với khán giả vốn là một trong những yếu tố giúp cô duy trì sức hút trên sân khấu. Nữ ca sĩ thường xuyên chủ động trò chuyện, đùa vui và tạo không khí gần gũi trong các đêm diễn.

Khoảnh khắc tại Munich một lần nữa cho thấy sự nhạy bén của Lệ Quyên khi đối diện với tình huống ngoài kịch bản. Thay vì để sự cố làm gián đoạn hoàn toàn tiết mục, cô lựa chọn cách phản ứng trực diện nhưng nhẹ nhàng, sử dụng sự hài hước để kiểm soát tình hình trước khi tiếp tục biểu diễn.

Lệ Quyên là nữ ca sĩ có kỹ năng giao lưu với khán giả vô cùng duyên dáng.

Đối với một nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp, bên cạnh giọng hát và phong thái sân khấu, khả năng xử lý những tình huống không được báo trước cũng là yếu tố quan trọng. Và trong trường hợp này, chỉ bằng một câu nói ngắn, Lệ Quyên đã biến một khoảnh khắc có phần bất ngờ thành tình huống khiến khán giả thích thú.