Thường xuyên uống một tách trà hoa cúc vào buổi tối có thể giúp cơ thể thư giãn thế nào?

Những gì uống vào buổi tối có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, đặc biệt với người nhạy cảm với caffeine. So với trà xanh hoặc trà đen, trà hoa cúc là trà thảo mộc không chứa caffeine tự nhiên, vì vậy có thể được sử dụng gần giờ đi ngủ mà không mang theo tác động kích thích của caffeine.

Bên cạnh đó, một tách trà ấm trước khi ngủ cũng có thể trở thành một phần của thói quen thư giãn, giúp cơ thể chuyển dần sang trạng thái nghỉ ngơi.

Trà hoa cúc có thể hỗ trợ giấc ngủ ra sao?

Hoa cúc chứa nhiều hợp chất thực vật, trong đó có flavonoid và apigenin. Apigenin được nghiên cứu về khả năng tương tác với một số thụ thể liên quan đến quá trình thư giãn trong não.

Một số nghiên cứu về hoa cúc cho thấy loại thảo dược này có tiềm năng cải thiện một số khía cạnh của giấc ngủ. Tuy nhiên, bằng chứng hiện nay chưa đủ để khẳng định trà hoa cúc có thể điều trị chứng mất ngủ hoặc giúp tất cả mọi người ngủ ngon hơn.

Lợi ích có thể đến từ nhiều yếu tố kết hợp, trong đó có việc sử dụng một thức uống ấm, không chứa caffeine trong không gian và thời điểm phù hợp để thư giãn trước khi đi ngủ.

Vì vậy, nếu thường xuyên khó ngủ, có thể thử đưa trà hoa cúc vào một thói quen buổi tối ổn định thay vì kỳ vọng một tách trà có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề.

Uống trà hoa cúc lúc nào là phù hợp?

Không nhất thiết phải uống trà ngay trước khi lên giường. Khoảng 30 phút đến 1 giờ trước khi ngủ có thể là thời điểm phù hợp để thưởng thức một tách trà, vừa tạo khoảng thời gian thư giãn vừa hạn chế việc phải thức dậy đi vệ sinh giữa đêm nếu uống quá nhiều nước.

Khi pha, có thể ngâm hoa cúc khô trong nước nóng khoảng 5-10 phút, tùy khẩu vị và hướng dẫn trên sản phẩm. Không nên cho quá nhiều đường nếu mục tiêu là xây dựng một thức uống nhẹ nhàng vào buổi tối.

Nếu thích uống cùng sữa, có thể thêm một lượng vừa phải để tăng hương vị. Sữa có chứa tryptophan, một acid amin tham gia vào quá trình tạo serotonin và melatonin, nhưng không nên hiểu rằng uống sữa ấm sẽ chắc chắn làm tăng melatonin hoặc cải thiện giấc ngủ.

Tương tự, một số loại sữa thực vật có chứa magie, nhưng lượng magie trong một khẩu phần không đồng nghĩa với việc thức uống đó có tác dụng gây buồn ngủ rõ rệt.

Không phải ai cũng nên uống trà hoa cúc

Trà hoa cúc nhìn chung được sử dụng phổ biến dưới dạng đồ uống, nhưng vẫn cần thận trọng trong một số trường hợp.

Người có tiền sử dị ứng với các loài thuộc họ Cúc, chẳng hạn cỏ phấn hương hoặc một số loại hoa cúc, có thể có nguy cơ phản ứng khi sử dụng. Nếu xuất hiện các biểu hiện như ngứa, phát ban, sưng hoặc khó thở sau khi uống, cần ngừng sử dụng và tìm kiếm sự chăm sóc y tế phù hợp.

Người đang dùng thuốc theo toa cũng nên trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng trà hoa cúc thường xuyên với lượng lớn. Một số nguồn cảnh báo khả năng tương tác giữa hoa cúc và một số loại thuốc, đặc biệt ở những người đang sử dụng thuốc ảnh hưởng đến đông máu hoặc các thuốc có tác dụng an thần.

Phụ nữ mang thai, cho con bú hoặc người đang điều trị bệnh lý cũng nên hỏi ý kiến chuyên môn nếu muốn sử dụng các sản phẩm thảo dược thường xuyên.

Nếu khó ngủ chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, một thói quen buổi tối nhẹ nhàng như uống trà hoa cúc không caffeine, giảm ánh sáng và hạn chế sử dụng điện thoại có thể giúp tạo môi trường thuận lợi hơn cho giấc ngủ.

Bên cạnh đó, nên hạn chế caffeine vào chiều tối, duy trì giờ ngủ và thức tương đối ổn định, giữ phòng ngủ yên tĩnh, tối và mát. Việc sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử ngay trước khi ngủ cũng nên được hạn chế nếu khiến bạn khó thư giãn.

Trà hoa cúc vì thế nên được xem là một phần của thói quen thư giãn trước khi ngủ, không phải thuốc ngủ hay phương pháp điều trị mất ngủ.

Nếu tình trạng khó ngủ kéo dài, thường xuyên thức giấc hoặc gây mệt mỏi, buồn ngủ vào ban ngày, không nên chỉ dựa vào trà thảo mộc. Khi đó, việc tìm nguyên nhân và trao đổi với bác sĩ sẽ phù hợp hơn để có hướng xử lý đúng.