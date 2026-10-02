Đà Nẵng công bố tour du lịch phía nam 'Chạm vào thiên nhiên'

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố tour du lịch phía nam với chủ đề “Chạm vào thiên nhiên”. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong mở rộng không gian du lịch, tăng cường kết nối khu vực trung tâm thành phố với các địa bàn phía nam giàu tiềm năng.

Đồng thời là kết quả bước đầu thực hiện Kế hoạch số 499/KH-UBND ngày 28/9/2026 của UBND thành phố về phát triển du lịch trọng điểm khu vực phía nam giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu hình thành, hoàn thiện và khai thác 12 - 15 chương trình du lịch mới.

Hiện nay, hơn 6 đơn vị lữ hành đã xây dựng gần 25 chương trình tour du lịch để giới thiệu và bán cho du khách đến khu vực trọng điểm phía nam.

Thiếu nữ Ca Dong giới thiệu sản phẩm đặc trưng từ sâm Ngọc Linh với du khách tham quan. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phát biểu tại chương trình, ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, mở rộng không gian du lịch về phía nam nhằm đa dạng hóa sản phẩm, phân bổ dòng khách, kéo dài thời gian lưu trú và lan tỏa lợi ích du lịch đến địa phương, cộng đồng.

Phía nam thành phố có lợi thế về sông, hồ, đồng ruộng, làng quê, biển cùng các giá trị lịch sử, văn hóa, ẩm thực và sản vật địa phương. Việc phát triển du lịch cần khai thác những giá trị nguyên bản để tạo sản phẩm, trải nghiệm có bản sắc riêng.

Khu vực phía nam thành phố được biết đến với nhiều hệ thống sông ngòi, phù hợp với các tour du lịch khám phá, trải nghiệm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trong 9 tháng đầu năm 2026, một số điểm du lịch ở phía nam như: Tăk Pổ (xã Trà Tập) đón gần 7.200 lượt khách lưu trú, tham quan, trải nghiệm; Lộc Yên (xã Thạnh Bình) 35.000 lượt; xã Tam Hải 42.000 lượt; Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (phường Quảng Phú) 90.000 lượt; hồ Phú Ninh (xã Phú Ninh) 14.496 lượt...

Khu vực phía nam có các tuyến kết nối như quốc lộ 1, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tuyến đường ven biển Đà Nẵng - Chu Lai và quốc lộ 40B. Tài nguyên du lịch đa dạng, từ các điểm đến lịch sử, văn hóa, sông nước, làng quê, ven biển đến hồ, núi và vùng miền núi, vùng cao.

Du khách nước ngoài tham quan không gian trưng bày sản phẩm du lịch tại chương trình. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Các tour đang được xây dựng với nhiều chủ đề như “Hành trình chạm vào nguyên bản thiên nhiên nam Đà Nẵng”, “Chạm vào nguyên bản - Hành trình đến đỉnh Ngọc Linh huyền thoại”, “Huyền thoại đất Quảng - Thiên nhiên an bình”, “Hành trình về địa chỉ đỏ”...

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp các địa phương, doanh nghiệp lữ hành và cộng đồng hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quảng bá, kết nối thị trường; đồng thời nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển du lịch khu vực phía nam giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035.

Nhiều sản phẩm được trưng bày phục vụ du khách tham quan. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Người dân các xã miền núi Tiên Phước, Trà My mang đến sản phẩm lòn bon giới thiệu với du khách. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC