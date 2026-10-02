Hà Nội kiểm kê 2.098 di sản văn hóa phi vật thể

Ảnh minh hoạ.

Ngày 2/10, UBND TP Hà Nội cho biết, theo Quyết định số 5408/QĐ-UBND, danh mục kiểm kê gồm 2.098 di sản thuộc 6 loại hình theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Việc kiểm kê không chỉ nhằm xác định số lượng, loại hình di sản mà còn là cơ sở để Hà Nội xây dựng kế hoạch bảo vệ, phát huy giá trị và lựa chọn những di sản tiêu biểu để lập hồ sơ đề nghị đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể hoặc đề cử UNESCO ghi danh.

Danh mục sẽ được rà soát, cập nhật hằng năm hoặc khi cần thiết, qua đó phản ánh kịp thời những thay đổi trong đời sống di sản của Thủ đô.

Hà Nội cũng yêu cầu ưu tiên các chương trình bảo vệ đối với những di sản đã được UNESCO ghi danh, di sản thuộc Danh mục quốc gia, những di sản có nguy cơ mai một hoặc cần được bảo vệ khẩn cấp.

Di chỉ khảo cổ Vườn Chuối.

Đặc biệt, công tác bảo tồn được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với cộng đồng – chủ thể của di sản. UBND các xã, phường có trách nhiệm phổ biến danh mục tại địa phương, số hóa và cập nhật dữ liệu di sản vào cơ sở dữ liệu chung của thành phố; khuyến khích cộng đồng trao truyền, gìn giữ và phát huy giá trị di sản cho các thế hệ sau.

Việc Hà Nội đưa công tác kiểm kê, số hóa và cập nhật dữ liệu vào nhiệm vụ thường xuyên cũng nhằm tạo nền tảng cho quản lý di sản theo hướng có hệ thống hơn. Từ danh mục này, những di sản có giá trị và có nguy cơ mai một sẽ có thêm cơ sở để được nhận diện, ưu tiên bảo vệ và xây dựng các phương án phát huy phù hợp với đời sống đương đại.