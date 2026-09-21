Thu ngân sách 'về đích' sớm

Nhiều khoản thu đạt và vượt

Thuế cơ sở 6 được giao nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các xã: Thượng Trạch, Phong Nha, Bắc Trạch, Đông Trạch, Hoàn Lão, Bố Trạch và Nam Trạch. Năm 2026, đơn vị được giao chỉ tiêu thu NSNN trên 392 tỉ đồng.

Ông Phạm Hồng Thắng, Trưởng Thuế cơ sở 6 tỉnh Quảng Trị cho biết, việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 gặp không ít áp lực, đồng thời chịu tác động giảm nguồn thu khi các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế được triển khai nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tình trạng nợ đọng thuế kéo dài ở một số đơn vị gặp khó khăn tài chính, đặc biệt là nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, vẫn là bài toán phức tạp.

Ngoài ra, việc triển khai các nền tảng số hóa như eTax Mobile, chuẩn hóa tài khoản ngân hàng và đồng bộ dữ liệu định danh ở một bộ phận người dân, hộ kinh doanh chưa đồng đều, tốn nhiều thời gian hướng dẫn và xử lý.

Hỗ trợ người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile - Ảnh: L.Chi

Trước thực tế đó, Thuế cơ sở 6 đã linh hoạt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận và chấp hành nghĩa vụ thuế trong Nhân dân. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế cho người nộp thuế (NNT), các cơ quan, tổ chức trên địa bàn; rà soát lại toàn bộ nguồn thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, khu vực, sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho NNT.

Ðơn vị đã triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách hỗ trợ miễn, giảm, gia hạn thuế và tiền thuê đất...; thực hiện tốt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai, nộp thuế, hoàn thu; tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho NNT.

Bên cạnh việc nỗ lực tăng thu, Thuế cơ sở 6 đã tập trung đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác kê khai, kế toán thuế, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Thuế cơ sở 6 ký kết quy chế phối hợp với các địa phương trong công tác quản lý thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn - Ảnh: L.Chi

Nhờ sự chủ động và quyết tâm cao, tính đến hết tháng 8/2026, Thuế cơ sở 6 đã thu đạt trên 401 tỉ đồng, đạt 102% so với dự toán và tăng 15,06% so với cùng kỳ. Thu trong cân đối trừ tiền sử dụng đất đạt trên 172 tỉ đồng, đạt 102,42% dự toán, tăng 36,47% so với cùng kỳ.

Nhiều khoản thu đạt và vượt dự toán cao. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt trên 81 tỉ đồng, bằng 103,76% dự toán năm, tăng 40,69% so với cùng kỳ. Nguồn thu tăng bứt phá nhờ doanh thu phát sinh đột biến từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thuế thu nhập cá nhân đạt trên 25 tỉ đồng, bằng 135,84% dự toán, 154,61% (tăng 54,61) so cùng kỳ. Kết quả này một phần đến từ sự khởi sắc của thị trường chuyển nhượng bất động sản, cùng sự tăng trưởng thu nhập đầu tư vốn và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Tiền thuê đất ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục khi thu đạt trên 9 tỉ đồng, bằng 1.299,74% dự toán năm (gấp 21,7 lần so với cùng kỳ). Sự bứt phá này xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh doanh, đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống nhà hàng, khách sạn nghỉ dưỡng của các dự án lớn từ Công ty TNHH Miền Tây, Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Vĩnh Lộc…

Đồng bộ các giải pháp

Theo Trưởng Thuế cơ sở 6 Phạm Hồng Thắng, để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026, trong đó hoàn thành xuất sắc dự toán phấn đấu trên 510 tỉ đồng được Thuế tỉnh giao, những tháng cuối năm, Thuế cơ sở 6 tập trung đẩy mạnh đôn đốc thu đối với các khoản thu đạt tỉ lệ thấp; bám sát tiến độ từng sắc thuế để có kịch bản điều hành sát thực tế.

Đơn vị tiếp tục phát huy vai trò phối hợp của các chính quyền địa phương, tăng cường hoạt động của các đoàn chống thất thu; siết chặt quản lý thuế đối với các lĩnh vực rủi ro cao, như: Thương mại điện tử, kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn và xây dựng cơ bản tư nhân; thành lập đoàn chống thất thu, phối hợp cung cấp thông tin NNT, đẩy mạnh thu nợ đọng.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách nhà nước - Ảnh: L.Chi

Đơn vị đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế và cưỡng chế nợ thuế; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã rà soát kỹ từng đối tượng nợ đọng, phân loại chính xác nguyên nhân nợ; áp dụng đồng bộ, nghiêm minh các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp cố tình dây dưa, chây ì. Hạn chế tối đa nợ mới phát sinh và ngăn chặn tình trạng trốn tránh nghĩa vụ thuế, góp phần bảo đảm kỷ cương pháp luật tài chính và công bằng xã hội.

Bên cạnh đó, Thuế cơ sở 6 tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát, làm sạch mã số thuế; chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và dữ liệu trên ứng dụng quản lý trước bạ nhà đất gắn liền với việc thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Việc chuẩn hóa dữ liệu giúp minh bạch hóa đối tượng quản lý, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của NNT.

Cùng với đó, Thuế cơ sở 6 tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình hỗ trợ từ chương trình hành động “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế”, chiến dịch 595 “Làm sạch mã số thuế-Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”… giải quyết nhanh chóng các vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho NNT.

Với quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Thuế cơ sở 6 phấn đấu vượt mức dự toán thu NSNN năm 2026 cao nhất, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.