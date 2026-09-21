Vietravel Airlines đón thêm tàu bay Airbus A321

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines Đỗ Vinh Quang tại sự kiện đón tàu bay Airbus A321. (Ảnh: MỸ YẾN)

Tàu bay Airbus 321 mang số hiệu VN-A292 được thiết kế với cấu hình 228 ghế, dự kiến chính thức đưa vào khai thác từ ngày 1/10/2026 sau khi hoàn tất các thủ tục kỹ thuật và khai thác theo quy định.

Việc tiếp nhận tàu bay Airbus A321 nằm trong lộ trình mở rộng quy mô đội tàu trong năm 2026 của Vietravel Airlines, giúp hãng gia tăng nguồn cung, tối ưu lịch bay và nâng cao tính linh hoạt trong điều hành, qua đó mang đến cho hành khách thêm lựa chọn về hành trình và khung giờ bay trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Trong kế hoạch mở rộng mạng bay cuối năm, dự kiến ngày 1/10 Vietravel Airlines sẽ đưa vào khai thác hai đường bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng và Thanh Hóa. Ở thị trường quốc tế, hãng đang hoàn thiện kế hoạch khai thác đường bay thường lệ Hà Nội-Thâm Quyến (Trung Quốc), nối tiếp đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Thâm Quyến đã được đưa vào khai thác từ tháng 8/2026.

Sự kiện đón tàu bay VN-A292 đánh dấu bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi và mở rộng quy mô của Vietravel Airlines kể từ khi hãng gia nhập hệ sinh thái T&T Group vào cuối năm 2024. Việc liên tục bổ sung năng lực khai thác trong năm 2026 tạo nền tảng để hãng từng bước mở rộng mạng bay, nâng cao mức độ chủ động trong vận hành và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Tàu bay Airbus 321 mang số hiệu VN-A292 dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1/10/2026. (Ảnh: MỸ YẾN)

Đáng chú ý, kế hoạch tăng quy mô đội tàu trong năm 2026 đang được Vietravel Airlines triển khai song song với việc chuẩn bị nguồn lực cho chiến lược phát triển dài hạn. Mới đây, Vietravel Airlines và Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới nhằm mở rộng đội tàu và nâng cao năng lực khai thác. Vietravel Airlines đang từng bước nâng cao năng lực vận tải, tạo dư địa phát triển mạng bay, mở rộng quy mô khai thác và nâng cao năng lực kết nối trong những năm tới.

Song song với kế hoạch tăng quy mô đội tàu, Vietravel Airlines chính thức mở bán vé Tết Đinh Mùi 2027 nhằm giúp hành khách chủ động lên kế hoạch về quê sum họp, du xuân. Vé Tết được mở bán sớm với mức giá từ 68.000 đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí), tùy hành trình, thời điểm và điều kiện áp dụng. Hãng cũng áp dụng chính sách linh hoạt đối với các hạng vé Tết, trong đó có lựa chọn đổi ngày bay hoặc đổi tên hành khách theo điều kiện áp dụng.