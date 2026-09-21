Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu vào quản lý quy hoạch, phát triển đô thị

Cụ thể hóa tầm nhìn chuyển đổi số của Việt Nam

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Yang Seok Woong, Giám đốc quốc gia Văn phòng KOICA tại Việt Nam cho biết, việc dự án UPIS được hoàn thành là một minh chứng cho thấy quyết tâm hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc và tầm nhìn chuyển đổi số của Việt Nam đã được cụ thể hóa thành kết quả thiết thực.

Ông Yang Seok Woong, Giám đốc quốc gia Văn phòng KOICA tại Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo.

Trong thời gian qua, chuyên gia hai nước đã cùng xây dựng hệ thống quản lý thông tin đô thị nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị; đồng thời thiết lập các tiêu chí, tiêu chuẩn về xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm chuẩn hóa và khai thác thông tin đô thị một cách có hệ thống.

Bên cạnh đó, dự án đã cải thiện bộ chỉ tiêu đô thị xanh và bộ chỉ tiêu tính dễ bị tổn thương do thiên tai phản ánh điều kiện thực tế của các đô thị và nhu cầu chính sách của Việt Nam; đồng thời phát triển mô hình phân tích đô thị để phân tích rủi ro của đô thị do biến đổi khí hậu cũng như sử dụng, khai thác trong công tác quy hoạch đô thị.

Đặc biệt, những nội dung khuyến nghị về văn bản pháp luật mà chuyên gia hai nước cùng đề xuất và được phản ánh trong Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, các Nghị định, văn bản khác liên quan là những kết quả có ý nghĩa sâu sắc. Điều đó cho thấy kết quả của dự án không đơn thuần chỉ là xây dựng hệ thống mà còn là nền tảng về mặt thể chế của Việt Nam.

Theo ông Yang Seok Woong, lễ bàn giao các sản phẩm của dự án và lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan hôm nay sẽ là điểm khởi đầu quan trọng trong việc tiếp tục khai thác, sử dụng và nhân rộng kết quả của dự án.

Nâng cao chất lượng dữ liệu, năng lực khai thác và khả năng kết nối, chia sẻ thông tin

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết, dự án UPIS được Bộ Xây dựng phê duyệt văn kiện tại Quyết định số 942/QĐ-BXD ngày 18/8/2021, với mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đô thị và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy hoạch, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Những mục tiêu này phù hợp với yêu cầu đổi mới quản lý và tiếp tục có ý nghĩa thiết thực trong quá trình triển khai các chủ trương về chuyển đổi số hiện nay.

Thứ trưởng cho rằng, đóng góp của dự án cần được nhìn nhận trên ba phương diện chủ yếu.

Thứ nhất, dự án góp phần hình thành cơ sở cho đổi mới phương thức quản lý quy hoạch và phát triển đô thị. Các nghiên cứu về chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin, quy trình nghiệp vụ và khung pháp lý đã cung cấp những luận cứ, khuyến nghị để tổ chức quản lý thông tin có hệ thống.

Thứ hai, dự án tạo nền tảng dữ liệu và công cụ hỗ trợ công tác chuyên môn. Việc triển khai xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tại các địa bàn thí điểm Thái Nguyên, Quy Nhơn và Phú Quốc đã cung cấp kinh nghiệm thực tiễn về thu thập, chuẩn hóa, quản lý và khai thác dữ liệu.

Thứ ba, dự án góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận và ứng dụng công nghệ của đội ngũ cán bộ. Thông qua phối hợp triển khai, trao đổi chuyên môn và các hoạt động đào tạo, chuyển giao, cán bộ có điều kiện tiếp cận phương pháp quản lý dữ liệu, công nghệ thông tin địa lý và công cụ phân tích phục vụ công việc.

Để tiếp tục phát huy kết quả của dự án UPIS, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần đẩy mạnh ứng dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu vào thực tiễn quản lý quy hoạch, phát triển đô thị.

Đại diện của KOICA báo cáo kết quả thực hiện dự án UPIS.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng dữ liệu, năng lực khai thác và khả năng kết nối, chia sẻ thông tin, bảo đảm các sản phẩm của dự án được duy trì, sử dụng hiệu quả, phục vụ thiết thực công tác quản lý và nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm tại các địa bàn thí điểm, cần nghiên cứu, từng bước mở rộng ứng dụng sang các địa bàn khác, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn. Quá trình mở rộng cần gắn với tiếp tục hoàn thiện hệ thống, tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cán bộ, qua đó lan tỏa giá trị của dự án, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ trong lĩnh vực quy hoạch đô thị.

Tiếp tục nghiên cứu nhân rộng kết quả của dự án UPIS

Báo cáo kết quả thực hiện dự án UPIS, đại diện của KOICA cho biết, dự án do Bộ Xây dựng thực hiện, được Chính phủ Hàn Quốc tài trợ vốn ODA không hoàn lại thông qua KOICA.

Tổng vốn được phê duyệt là 10,45 triệu USD, gồm: 9,5 triệu USD vốn viện trợ không hoàn lại và 950.000 USD vốn đối ứng. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 8/2021 đến hết tháng 6/2026.

Dự án bao gồm sáu hợp phần. Hợp phần một là xây dựng chiến lược và hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong quy hoạch phát triển và quản lý đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Hợp phần hai là phát triển UPIS, chuyển các yêu cầu chuyên môn thành công cụ có thể sử dụng trong công việc.

Hợp phần ba là triển khai dự án UPIS tại ba thành phố thí điểm, bao gồm: Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; đô thị Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; đô thị Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc đánh giá, kết quả của dự án UPIS sẽ là công cụ và cơ sở chuyên môn để các địa phương khai thác.

Kết quả của hợp phần đã hỗ trợ địa phương trong việc nghiên cứu, tra cứu và đối chiếu hồ sơ có hệ thống; đối với Bộ Xây dựng là kinh nghiệm triển khai để hoàn thiện hướng dẫn và chuẩn bị nhân rộng.

Hợp phần bốn là khuyến nghị về khung pháp lý để áp dụng hệ thống quản lý thông tin quy hoạch và phát triển đô thị.

Hợp phần năm là tập trung đào tạo về xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống cho cán bộ của Bộ Xây dựng và các địa phương thí điểm.

Hợp phần sáu là cung cấp thiết bị phần cứng và phần mềm để triển khai, hỗ trợ vận hành UPIS phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Ban quản lý dự án UPIS đánh giá, kết quả thực hiện 6 hợp phần đã hình thành các nhóm kết quả tương ứng với nhiệm vụ được phê duyệt, trong đó nhấn mạnh 5 kết quả nổi bật mà dự án đạt được.

Một là tạo được sự liên kết giữa nghiệp vụ quản lý, phần mềm, dữ liệu và năng lực cán bộ.

Hai là tập hợp và chuẩn hóa các hồ sơ quy hoạch gồm 154 lớp dữ liệu và nhiều thông tin về quản lý đô thị.

Ba là cụ thể hóa yêu cầu phát triển xanh và thích ứng biến đổi khí hậu bằng chỉ tiêu, dữ liệu và công cụ phân tích.

Bốn là quá trình hợp tác đã tăng cường năng lực tiếp nhận của phía Việt Nam. Năm là dự án đã có sự điều chỉnh để thích ứng với yêu cầu quản lý mới.

Ông Ngô Công Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, giá trị của dự án không dừng ở lại việc hoàn thành và bàn giao sản phẩm mà quan trọng hơn là khả năng đưa các kết quả vào sử dụng trong thực tế.

Dựa trên các kết quả đạt được, Ban quản lý dự án UPIS đề xuất tiếp tục nghiên cứu triển khai giai đoạn 3 theo hướng kế thừa GDSS (hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định theo nhóm) và UPIS, phát triển hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị có khả năng kết nối trên phạm vi toàn quốc, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng phân tích, dự báo và hỗ trợ quyết định.

Trọng tâm là đưa kết quả đã hình thành vào sử dụng thường xuyên, mở rộng dữ liệu và năng lực khai thác tại các cơ quan quản lý.

Dự án UPIS có giá trị lâu dài khi áp dụng vào thực tiễn

Phát biểu tại hội thảo, bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc (Bộ Xây dựng) đánh giá, kết quả của dự án UPIS sẽ là công cụ và cơ sở chuyên môn để các địa phương khai thác. Khi sử dụng cho một quyết định cụ thể, cần tiếp tục cập nhật dữ liệu, kiểm chứng đầu vào và hiệu chỉnh mô hình theo điều kiện thực tế.

Giá trị lâu dài của dự án sẽ được phát huy khi các sản phẩm trở thành một phần trong công việc thường xuyên: Cập nhật hồ sơ mới, tra cứu thông tin, tổng hợp báo cáo, rà soát phương án quy hoạch và cung cấp thông tin cho người dân.

Đối với Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, kết quả hôm nay là một thành quả có ý nghĩa lâu dài. Kinh nghiệm thu được từ dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác tham mưu và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Sự gắn kết giữa nghiên cứu chính sách, xây dựng hệ thống, phát triển dữ liệu và nâng cao năng lực cán bộ chính là đóng góp đáng ghi nhận của UPIS đối với lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị.

Vụ Quy hoạch - Kiến trúc và KOICA đã ký biên bản bàn giao dự án UPIS.

Trong khi đó, ông Ngô Công Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá rất cao ý nghĩa thiết thực của dự án UPIS. Dự án không chỉ hướng đến xây dựng một hệ thống thông tin mà còn hỗ trợ các địa phương tiếp cận các phương thức quản lý đô thị hiện đại thông qua xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản lý quy hoạch, phát triển đô thị...

Theo ông Ngô Công Thức, giá trị của dự án không dừng ở lại việc hoàn thành và bàn giao sản phẩm mà quan trọng hơn là khả năng đưa các kết quả vào sử dụng trong thực tế. Do đó, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, quản lý và khai thác các sản phẩm được bàn giao, từng bước cập nhật dữ liệu, ứng dụng các kết quả phục vụ công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị.

Công ty JUNGDO UIT đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam cùng Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng.

Trong khuôn khổ hội thảo, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc và KOICA đã ký biên bản bàn giao dự án UPIS. Công ty JUNGDO UIT (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam cùng Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng.