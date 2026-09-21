Ngày Văn hóa Việt Nam có thể chỉ nghỉ 1 ngày: Những điều người lao động cần biết

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Năm 2026 có thể chỉ nghỉ đúng ngày 24.11

Theo phương án mới được Bộ Nội vụ đề xuất, thứ Ba, 24.11.2026 sẽ là ngày nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam. Người lao động không phải làm việc trong ngày này và không phải làm bù.

Trước đó, Bộ Nội vụ từng đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23.11) sang thứ Bảy (28.11), qua đó tạo kỳ nghỉ 4 ngày liên tục từ 21.11 đến hết 24.11.

Phương án nghỉ 4 ngày được đưa ra nhằm tạo khoảng thời gian thuận lợi để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi, du lịch, sinh hoạt gia đình và cộng đồng.

Tuy nhiên, cuối tháng 11 cũng là thời điểm nhiều cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tập trung hoàn thành kế hoạch năm. Việc hoán đổi ngày làm việc có thể ảnh hưởng đến lịch công tác, sản xuất, kinh doanh, học tập và kế hoạch giao nhận đơn hàng.

Với các doanh nghiệp hoạt động theo ca, kíp hoặc vận hành liên tục, thay đổi lịch làm việc còn có thể kéo theo việc bố trí lại nhân sự và kế hoạch sản xuất.

Do đó, Bộ Nội vụ đề xuất phương án chỉ nghỉ ngày 24.11, không hoán đổi ngày 23.11. Nếu phương án này được thông qua, người lao động sẽ làm việc bình thường vào thứ Hai (23.11) và nghỉ vào thứ Ba (24.11).

Nghỉ 1 ngày nhưng vẫn hưởng nguyên lương

Theo Nghị quyết số 28/2026/QH16, ngày 24.11 hằng năm được xác định là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày này.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua ngày 24.4.2026 với 477/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành và có hiệu lực từ ngày 1.7.2026. Như vậy, 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được thực hiện theo quy định mới.

Nếu phương án nghỉ đúng ngày được thông qua, người lao động sẽ nghỉ thứ Ba, 24.11.2026, hưởng nguyên lương và không phải sử dụng ngày nghỉ phép năm, cũng không phải làm bù.

Với người lao động, việc theo dõi thông báo chính thức của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vẫn cần thiết để chủ động sắp xếp công việc. Đặc biệt, những đơn vị có đặc thù sản xuất theo ca, kíp hoặc cung cấp dịch vụ liên tục cần có phương án bố trí nhân sự phù hợp với lịch nghỉ.

Đối với năm 2027, ngày 24.11 rơi vào thứ Tư. Bộ Nội vụ cũng đề xuất nghỉ đúng ngày, không thực hiện hoán đổi.

24.11 không chỉ là một ngày nghỉ

Việc quy định 24.11 là Ngày Văn hóa Việt Nam không đơn thuần nhằm bổ sung một ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Theo Nghị quyết số 28/2026/QH16, Nhà nước đặt mục tiêu tăng nguồn lực đầu tư cho văn hóa, trong đó bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển.

Người dân cũng được khuyến khích tham gia các hoạt động văn hóa, đặc biệt là thanh niên và trẻ em. Trong ngày này, phí, lệ phí tham quan tại một số cơ sở văn hóa, thể thao công lập có thể được miễn hoặc giảm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Một hướng lớn khác là đưa công nghệ vào phát triển văn hóa. Nhà nước ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, hạ tầng văn hóa số và nền tảng số dùng chung; đồng thời hỗ trợ số hóa các di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt.

Một số mô hình mới như bảo tàng mở, nhà hát di động, thư viện số, các thiết chế văn hóa số... cũng được định hướng thí điểm.

Ngày 24.11 được kỳ vọng trở thành dịp để mở rộng các hoạt động văn hóa, qua đó người dân vừa có thêm một ngày nghỉ vừa có thêm cơ hội tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa.