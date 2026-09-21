Hỗ trợ xây mới, sửa chữa 151 căn nhà cho đoàn viên

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2021 đến nay, Chương trình “Mái ấm Công đoàn Khánh Hòa” đã được các cấp công đoàn triển khai hiệu quả, huy động nguồn lực hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua đó, nhiều gia đình đoàn viên có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, công tác.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Mái ấm Công đoàn Khánh Hòa" đã tiếp nhận tổng số tiền hơn 8,3 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được hình thành từ sự đóng góp, ủng hộ của đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh; đồng thời tiếp nhận sự hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn kinh phí vận động được, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 151 căn nhà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 117 căn được xây mới và 34 căn được sửa chữa, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 6,8 tỷ đồng.

Việc duy trì, phát huy “Mái ấm Công đoàn Khánh Hòa" cũng góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ trong đoàn viên, người lao động và cộng đồng xã hội. Qua đó, tạo thêm nguồn lực để tổ chức Công đoàn tiếp tục đồng hành, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, nhất là những người đang gặp khó khăn. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình, hướng đến chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để hỗ trợ thêm nhiều gia đình khó khăn về nhà ở.