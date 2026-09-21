Xã Long Bình phát huy hiệu quả các mô hình nông nghiệp

MẠNH DẠN ĐỔI MỚI CÁCH LÀM

Trong 9 tháng năm 2026, chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” tại xã Long Bình được triển khai gắn với chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ vốn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển các hình thức liên kết sản xuất. Qua đó, nhiều mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế địa phương từng bước phát huy hiệu quả.

Những mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại xã Long Bình.

Một trong những mô hình tiêu biểu là sản xuất lúa ST25 gắn với liên kết tiêu thụ tại ấp Xóm Thủ, với sự tham gia của Hội Nông dân xã và Công ty TNHH MTV Phước Lộc Thiên Hộ. Mô hình đạt năng suất 5,6 tấn/ha, cao hơn sản xuất đại trà 0,1 tấn/ha; lợi nhuận trên 23 triệu đồng/ha, cao hơn ngoài mô hình 14 triệu đồng/ha. Việc liên kết tiêu thụ giúp nông dân có đầu ra và mức giá thu mua theo cam kết của doanh nghiệp, hạn chế những bất ổn từ thị trường.

“Mô hình Lúa ST25 không chỉ tạo hiệu quả kinh tế, mà còn thể hiện hướng chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất gắn với liên kết và thị trường. Các hộ tham gia được đánh giá cao trong phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi, từng bước hình thành cách làm mới trong sản xuất nông nghiệp” - Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Bình Dương Thị Hoàng Loan cho biết.

Cùng với cây lúa, các mô hình rau màu cũng được triển khai theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hòa Thạnh, mô hình Trồng cải thìa, cải ngọt có diện tích 10 ha, trong đó hợp tác xã 2 ha và hộ dân 8 ha. Sản phẩm cải thìa, cải ngọt được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao vào tháng 11-2024, hiện cung cấp cho các siêu thị, Bách hóa Xanh, công ty và nhà hàng tại TP. Hồ Chí Minh, với sản lượng trung bình khoảng 2 tấn/ngày.

Đáng chú ý, mô hình Trồng dưa lưới trong nhà màng với diện tích gần 2.000 m² cho thấy sự mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ cao của nông dân. Mô hình được trồng luân canh 4 kỳ/năm, lợi nhuận đạt khoảng 200 triệu đồng/1.000 m².

Áp dụng kỹ thuật mới vào chăn nuôi giống gà Bến Tre, giúp nhiều hộ ở xã Long Bình nâng cao năng suất và giảm chi phí.

Bên cạnh đó, mô hình Nuôi gà thả vườn kết hợp trang trại với giống gà Bến Tre cho thu nhập khá ổn định, sản phẩm được thương lái và thị trường ưa chuộng. Mô hình Trồng ớt, gừng xen canh lúa dưới chân ruộng cũng mang lại thu nhập cao gấp 2 lần so với trồng lúa, được nhiều hộ áp dụng trên những vùng đất sản xuất lúa kém hiệu quả.

Các mô hình sản xuất - kinh doanh tổng hợp như VAC, VARC… cũng được duy trì và phát triển. Trong đó, hơn 50% số hộ nông dân áp dụng các mô hình này; hơn 45% hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi từ mô hình sản xuất - kinh doanh tổng hợp. Một số hộ tiêu biểu gồm Huỳnh Công Hùng (ấp Long Hải); Tô Văn Tất, Lê Phước Thình (ấp Lợi An); Nguyễn Thanh Phong, Tô Văn Dũng (ấp Ninh Quới)…

HƯỚNG ĐẾN SẢN XUẤT BỀN VỮNG

Trong 9 tháng năm 2026, Hội Nông dân xã và ngành Nông nghiệp phối hợp tổ chức 20 cuộc tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới với 1.056 lượt hội viên nông dân tham dự.

Công tác hỗ trợ vốn cũng được quan tâm. Thông qua liên kết với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có 856 hộ nông dân được vay vốn, với dư nợ hơn 150 tỷ đồng. Nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua các hội, đoàn thể xã cũng giải ngân cho 372 hộ vay. Riêng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh từ Dự án “Chăn nuôi bò sinh sản” đã giải ngân 500 triệu đồng cho 15 hộ, góp phần ổn định cuộc sống cho hộ khó khăn về vốn sản xuất và chăn nuôi, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn.

Đồng thời, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng chuyên canh rau màu, vùng nuôi trồng thủy sản và phát triển chăn nuôi bò, dê. Giá trị sản xuất bình quân đạt trên 100 triệu đồng/ha/năm; tại ấp Lợi An, thu nhập bình quân gia đình trên 500 triệu đồng/người/năm.

Đến nay, toàn xã có 4 hợp tác xã, gồm 3 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp và 1 hợp tác xã lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, với tổng số 241 thành viên và khoảng 100 lao động thường xuyên; cùng 2 tổ hợp tác là Tổ hợp tác Nuôi trồng thủy sản Long Bình và Tổ hợp tác Lúa chất lượng cao. Các hợp tác xã cơ bản duy trì hoạt động ổn định, trong đó 1 hợp tác xã được xếp loại tốt và 3 hợp tác xã xếp loại khá.

Mô hình Trồng dưa lưới trong nhà màng, ứng dụng công nghệ cao của nông dân.

Trong những tháng cuối năm 2026, xã Long Bình tiếp tục định hướng phát triển nông nghiệp theo vùng, gắn sản xuất với các tiêu chuẩn quy định; phát triển kinh tế vườn, đa dạng hóa cây trồng, kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; phát triển vùng rau màu chuyên canh, luân canh trên nền đất lúa và chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại với chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Địa phương cũng xác định tiếp tục tăng cường khuyến nông, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nhất là về giống, cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa và xây dựng thương hiệu hàng hóa nông sản, thực phẩm. Cùng với đó là nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả, phấn đấu số hộ đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp trong năm 2026 tăng 10% so với năm 2025, gắn với xây dựng người nông dân chuyên nghiệp.

Các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ tiếp tục được chú trọng, trong đó có rau sạch, kinh tế vườn, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và lúa theo hướng chuyển dịch giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm. Địa phương cũng tiếp tục triển khai các mô hình lúa chất lượng cao, phát thải thấp, lúa ST25 theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục xây dựng mã số vùng trồng đối với 100 ha lúa và 10 ha rau.

Cùng với phát triển sản xuất, xã Long Bình xác định củng cố, nâng chất hoạt động của Hội Nông dân, chi hội, tổ hội nghề nghiệp và các đơn vị kinh tế hợp tác; tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, thúc đẩy liên doanh, liên kết, hợp tác trong sản xuất - kinh doanh, cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra và tạo vốn cho nông dân. Qua đó tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nông dân, góp phần thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.