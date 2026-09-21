10,7 tỉ USD thương mại Việt Nam - Singapore, nhập siêu 1,55 tỉ USD

Thương mại Việt Nam - Singapore đạt 10,7 tỉ USD trong 8 tháng đầu năm 2026

10,7 tỉ USD giao thương, cán cân nghiêng về Singapore

8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang Singapore 4,58 tỉ USD, trong khi nhập khẩu từ thị trường này đạt 6,13 tỉ USD. Chênh lệch 1,55 tỉ USD khiến Việt Nam ghi nhận mức nhập siêu tương ứng trong thương mại với Singapore.

Ở chiều xuất khẩu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dẫn đầu với kim ngạch khoảng 1,68 tỉ USD. Tiếp đến là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt khoảng 730,5 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 343,8 triệu USD.

Cơ cấu này cho thấy nhóm hàng công nghiệp, điện tử và thiết bị đang giữ vai trò đáng kể trong dòng hàng Việt Nam xuất sang Singapore.

Hơn 2 tỉ USD xăng dầu trong dòng hàng nhập khẩu

Ở chiều ngược lại, xăng dầu là nhóm hàng nổi bật nhất với kim ngạch khoảng 2,06 tỉ USD, tương đương hơn 33% tổng giá trị nhập khẩu từ Singapore trong 8 tháng.

Ngoài xăng dầu, Việt Nam còn nhập khẩu các sản phẩm khác từ dầu mỏ khoảng 519 triệu USD, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác khoảng 384 triệu USD, cùng nhiều nhóm nguyên liệu và hàng hóa phục vụ sản xuất.

Như vậy, phía sau con số 10,7 tỉ USD thương mại song phương là sự chênh lệch đáng kể giữa hai chiều xuất nhập khẩu. Việt Nam bán sang Singapore nhiều sản phẩm điện tử, máy móc, thiết bị, nhưng đồng thời nhập lượng lớn năng lượng và nguyên liệu, qua đó tạo mức nhập siêu 1,55 tỉ USD sau 8 tháng.

MẠNH LÊ