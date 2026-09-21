Sự kiện thu hút gần 600 đại biểu. Ảnh: ĐT

Chiều 21/9, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, Diễn đàn Logistics vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ VII năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics vùng Đồng bằng sông Hồng”.

Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UBND TP Hải Phòng chỉ đạo; Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp Sở Công Thương Hải Phòng, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam và Hiệp hội Logistics Hải Phòng tổ chức.

Sự kiện thu hút gần 600 đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; địa phương; tổ chức quốc tế; hiệp hội; viện nghiên cứu; trường đại học; tổ chức tín dụng cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, kho bãi, vận tải, logistics và xuất nhập khẩu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm tại Diễn đàn Logistics vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ VII. Ảnh: ĐT

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho biết, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị đã xác định Đồng bằng sông Hồng là một không gian phát triển thống nhất, gồm 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.

Mục tiêu đến năm 2030, vùng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm, trong đó logistics được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng. Điều này đặt ra yêu cầu chuyển từ tư duy phát triển riêng lẻ theo từng địa phương sang tổ chức chuỗi cung ứng, hạ tầng và dịch vụ trên quy mô toàn vùng.

Theo Chủ tịch VCCI, ngành logistics Việt Nam đang tăng trưởng bình quân 14-16%/năm, quy mô thị trường khoảng 45-50 tỉ USD. Năm 2023, Việt Nam thuộc nhóm 10 thị trường logistics mới nổi, đứng thứ tư trong ASEAN và thứ 40 thế giới về Chỉ số hiệu quả logistics.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: ĐT

Tuy nhiên, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc mạnh mẽ, lợi thế về vị trí địa lý hay chi phí lao động không còn là yếu tố duy nhất quyết định lựa chọn của nhà đầu tư. Chất lượng hạ tầng, mức độ kết nối, năng lực số, tiêu chuẩn môi trường, độ tin cậy của chuỗi cung ứng và chất lượng thể chế ngày càng trở thành những tiêu chí quan trọng.

Chủ tịch VCCI đề nghị tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí logistics; thúc đẩy chuyển đổi xanh; tăng liên kết giữa doanh nghiệp logistics với các ngành sản xuất, xuất nhập khẩu; đồng thời khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do.

“Một giờ hàng hóa phải chờ là chi phí, một thủ tục chồng chéo cũng là chi phí, một kết nối đứt quãng giữa đường bộ với đường sắt, đường thủy hay đường biển đều trở thành chi phí của doanh nghiệp”, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, thành phố hội tụ tương đối đầy đủ các loại hình giao thông gồm đường biển, đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy nội địa. Đây là nền tảng để Hải Phòng đảm nhận vai trò đầu mối logistics của vùng và cửa ngõ xuất nhập khẩu quốc tế cho khu vực phía Bắc.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Diễn đàn Logistics vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ VII. Ảnh: ĐT

Giai đoạn 2021-2025, dịch vụ logistics trên địa bàn Hải Phòng tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, đóng góp khoảng 11,5% GRDP thành phố. Hải Phòng xác định logistics và dịch vụ cảng biển tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn mới.

Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng chiến lược, kết nối đồng bộ cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ với các trung tâm logistics; phát triển Khu thương mại tự do, khu kinh tế, khu công nghiệp và cảng nước sâu; thúc đẩy chuyển đổi số, tự động hóa, chuyển đổi xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, cảng biển Hải Phòng dự kiến đáp ứng lượng hàng hóa từ 175,4-215,5 triệu tấn, trong đó hàng container đạt khoảng 12,15-14,92 triệu TEU. Thành phố cũng dành khoảng 2.200-2.500 ha đất phát triển mạng lưới logistics, gồm các trung tâm cấp quốc tế, cấp vùng, cấp thành phố và các khu logistics chuyên dụng.

Riêng năm 2025, sản lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển Hải Phòng đạt hơn 115 triệu tấn; sản lượng container khoảng 8,35 triệu TEU, tăng 13% so với năm 2024. Sự phát triển của khu bến cảng Lạch Huyện cùng các tuyến vận tải biển quốc tế đang mở rộng dư địa cho dịch vụ vận tải, kho bãi và quản trị chuỗi cung ứng tích hợp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Logistics vùng Đồng bằng sông Hồng. Ảnh: ĐT

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, logistics không còn đơn thuần là dịch vụ hỗ trợ mà là một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế, tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Phó Thủ tướng đề nghị triển khai thực chất Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển hạ tầng logistics đồng bộ với giao thông; hoàn thiện thể chế và kết nối dữ liệu; xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại, xanh, thông minh; chuyển mạnh từ phát triển theo địa giới hành chính sang tổ chức logistics theo vùng kinh tế, hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng.

Trong cấu trúc này, Hà Nội giữ vai trò trung tâm dịch vụ, tài chính, tiêu dùng, hàng không và đào tạo nhân lực; Bắc Ninh, Hưng Yên là những trung tâm sản xuất công nghiệp; Quảng Ninh phát huy lợi thế cửa khẩu, biên mậu và kinh tế biển; Ninh Bình phát triển du lịch, kinh tế biển; Hải Phòng giữ vai trò cửa ngõ hàng hải và trung tâm logistics quốc tế của phía Bắc.

Phiên thảo luận về thể chế kiến tạo - khơi thông dòng chảy. Ảnh ĐT

Theo ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Logistics Hải Phòng, vận tải đường bộ hiện đảm nhận trên 98% lượng hàng hóa kết nối từ khu vực cảng Hải Phòng tới các địa phương, kho bãi và nhà máy. Trong khi đó, đến năm 2030, lượng hàng qua cảng Hải Phòng được dự báo tăng khoảng 60-90% so với năm 2025.

Nếu tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào đường bộ, áp lực ùn tắc, chi phí và phát thải sẽ ngày càng lớn. Vì vậy, cần tăng tỷ trọng vận tải đường thủy nội địa, đường sắt, đường biển ven bờ; tháo gỡ vướng mắc về luồng tuyến, phương tiện và hạ tầng kết nối giữa cảng nước sâu với cảng nội địa, kho bãi và vùng sản xuất.

Diễn đàn cho thấy, để biến lợi thế cảng biển của Hải Phòng thành năng lực cạnh tranh của toàn vùng, yêu cầu đặt ra không chỉ là đầu tư thêm hạ tầng. Điều quan trọng hơn là xây dựng cơ chế điều phối vùng, kết nối dữ liệu, nguồn hàng, kho bãi và các phương thức vận tải, qua đó rút ngắn thời gian lưu chuyển, giảm chi phí và hình thành chuỗi logistics xanh, thông minh, có khả năng tham gia sâu vào mạng lưới cung ứng toàn cầu.